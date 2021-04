Capital sur le travail en famille ce 3 avril sur M6 > Comme à son habitude sur la chaîne M6, la soirée du dimanche est marquée par des reportages intéressants ; au programme du Capital de ce soir, le travail en famille, le business dans le sang.

Sur le territoire Français, ce sont plus de 80 % des entreprises qui sont familiales. Dans un modèle où la vie personnelle et le travail ne sont pas dissociables, la famille peut-elle être la clé de la réussite ?

Dès l’entame de Capital, l’on rejoint la famille Barba, connus pour être les rois du poisson depuis cinq générations. Travaillant dans la région de Béziers, les parents ont passé le flambeau à leurs deux fils, et aujourd’hui, ils sont huit de la même famille à travailler ensemble.

S’en suit un nouveau sujet ayant pour thème principal le fait de travailler en couple, à la ville comme au bureau.

Capital sur le travail en famille ce 3 avril sur M6

Dans l’artisanat, travailler en couple est répandu et le concept séduit même certaines franchises qui préféreront chercher à confier leur enseigne à un binôme uni par le mariage.

Il vous est possible de regarder l’émission Capital sur le travail en famille ce dimanche 3 avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Après ces reportages intéressants, l’émission Capital sur le travail en famille se poursuit pour une dernière partie, destinée cette fois-ci à ceux qui héritent de l’entreprise des parents ; est-ce un cadeau, ou un fardeau ?

Prendre la relève des parents sur le plus haut fauteuil d’une entreprise semble, en apparence, facile, mais en réalité, les choses sont bien plus complexes. Comment ces longues dynasties parviennent à concilier histoires d’argent, et de famille ?

