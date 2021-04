Voir Faut pas rêver sur la Thaïlande ce 1er avril sur France 3 > Pas de poisson d’avril ce soir, sur France 3, puisque l’émission Faut pas rêver reprend du service et nous gratifie d’un superbe voyage du côté de la Thaïlande.

La Thaïlande, un pays réputé pour ses plages paradisiaques, offre pourtant beaucoup d’autres surprises et c’est l’habituel Philippe Gougler qui nous emmène en dehors des sentiers battus, pour y découvrir un pays à la nature extravagante.

Au cours des découvertes, nous faisons la rencontre d’habitants fiers de leur culture et de leur patrimoine influencé par les successives dynasties royales.

Pour commencer la soirée, l’on part découvrir les oiseaux les plus rares du pays en compagnie d’une photographe passionnée qui parcourt le pays à la recherche des plus belles espèces.

Voir Faut pas rêver sur la Thaïlande ce 1er avril sur France 3

L’aventure Thaïlandaise débute à peine que l’on se dirige déjà vers le deuxième sujet de la soirée ; 24 heures dans les Khlongs.

Sachez que vous pouvez voir Faut pas rêver sur la Thaïlande ce vendredi 1er avril 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne de télévision France 3.

En Thaïlande, les Khlongs sont un ensemble de canaux qui parcourent Bangkok. D’une longueur de plus de 350 kilomètres, les Khlongs sont une particularité de cette ville. Place, ensuite, à un changement de décor en direction de Khao Sok.

Avec des falaises à plus de 400 mètres de hauteur et possédant un lac de 80 mètres de profondeur en son centre, cette forêt humide ; la plus ancienne de la planète, se dote d’un atout non-négligeable. Enfin, la soirée se termine en plein cœur de Chaing Mai, où s’organise un gigantesque lâcher de lanternes.

Partager : Twitter

Facebook