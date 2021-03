Des Racines et des Ailes sur les rives de la Charente ce 30 mars sur France 3 > L’émission Des Racines et des Ailes revient pour un nouveau numéro ce soir sur France 3 ; au programme de la soirée, une visite incroyable sur les rives de la Charente.

Préparez-vous pour un voyage inoubliable ce soir, entre terre et mer, le long des rives de l’un des plus grands fleuves de France, la Charente.

D’une longueur de 380 kilomètres, ce fleuve traverse plusieurs départements, dont la Charente, la Vienne ou encore la Charente-Maritime, tout cela avant d’aller se jeter dans l’océan Atlantique, entre Fouras et Port-des-Barques.

Pour la première partie de l’émission, c’est en avion que débute l’aventure. Au-dessus de sa source en Haute-Vienne, l’on retrouve le géologue Jean-François Tournepiche, qui nous emmène à la découverte des contrastes des paysages, depuis les contreforts du Massif Central, jusqu’à l’estuaire de la Charente, un lieu où les forts protégeaient l’accès au fleuve.



L’émission se poursuit ensuite et le voyage promet encore de belles surprises et d’autres secrets historiques, tous aussi prenants et intéressants.

Sachez qu’il est possible de voir Des Racines et des Ailes sur les rives de la Charente ce mercredi 30 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 3.

La découverte des rives de la Charente fait passer le téléspectateur à Rochefort-sur-Mer ainsi qu’au chantier de restauration de la maison de l’écrivain Pierre Loti, à l’abbaye romane de Trizay ou encore à la crypte de la basilique Saint-Eutrope, à Saintes.

Enfin, la soirée se termine dans le troisième plus grand vignoble de France, lieu où se trouve un gisement de squelettes de dinosaures unique en Europe, et prend la direction de la très ville d’Angoulême.

