Le PlayStation VR pourrait bien s’imposer comme une référence sur consoles

Dans la technologie en général, les casques de réalité virtuelle commencent à se démocratiser et de nombreux acteurs du secteur sont devenus des stars sur tout points de vue ; outre l’Oculus Rift qui apparaît finalement comme le premier véritable casque de réalité virtuelle, Samsung, HTC, et même Sony sont entrés dans la danse par la suite.

Affichant des prix très élevés, l’Oculus Rift et le HTC Vive semblent bien destinés à des personnes confirmées et disposant d’un ordinateur assez puissant pour réussir à faire tourner ces derniers ; nous avions d’ailleurs déjà évoqué la puissance recommandée et nécessaire pour permettre l’utilisation de l’Oculus Rift, que vous pouvez retrouver Juste ici .

Du côté de Sony, l’on mise alors sur un casque de réalité virtuelle bien moins onéreux que ceux de la concurrence ; affiché à 399 euros, le PlayStation VR dispose d’un argument de poids lorsque l’on sait que l’Oculus Rift et le HTC Vive sont affichés à, respectivement, 700 et 900 euros. Mais avec un tel prix, que peut-on réellement attendre du casque de réalité virtuelle de Sony ?

Alors que les rumeurs allaient bon train, c’est le 15 mars dernier que Sony dévoilait officiellement les caractéristiques et les dernières informations très attendues par la communauté. Outre un prix très alléchant par rapport à la concurrence, Sony a également mis un point d’honneur à affirmer que pas moins de 50 jeux seront disponibles lors du lancement du PlayStation VR, en octobre 2016 (date qui peut encore évoluer) et que plus de 150 sont en cours de développement.

Alors que le premier pari semble réussi pour le constructeur qui est largement premier sur le secteur des consoles de jeux-vidéo en cette nouvelle génération, le PlayStation VR peut-il réellement concurrencer la qualité d’un Oculus Rift ? Rien n’est moins sûr. Affichant une résolution d’écran inférieure à ses principaux concurrents, l’on retrouve parfois un effet désagréable de grillage une fois le casque en utilisation ; toutefois, il faut rappeler que le PlayStation VR est destiné à un public bien plus large que l’Oculus Rift.

Bien que la résolution du PlayStation VR n’impressionne aucunement, il parvient à faire mieux en terme de temps de latence. Avec 19 ms, le PlayStation VR est bien premier dans le classement et peur laisser entrevoir de bonnes performances sur le long terme (tout en offrant un rafraîchissement à 120 Hz) ; par ailleurs, il faut savoir que l’Oculus Rift et le HTC Vive nécessitent un ordinateur haut de gamme pour fonctionner, tandis que du côté de Sony, seule la PS4 suffit pour profiter de l’expérience.

Moins cher, mais tout aussi intéressant, le PlayStation VR dispose d’un marché incroyable puisque, avec plus de 30 millions de machines vendues à travers le monde, ce sont au final des millions d’utilisateurs potentiels, et certainement prêts à débourser des centaines d’euros, que peut viser la marque. Sony possède encore un argument de poids pour son PlayStation VR ; en effet, le casque de réalité virtuelle de Sony rend tous les jeux-vidéo PS4 compatibles à l’expérience, en simulant un écran de 5,7 mètres, situés à 2,5 mètres devant les yeux du joueur. Parfait pour se replonger dans des aventures uniques, le PlayStation VR prend encore plus d’ampleur lorsque l’on désire regarder un film ; attention toutefois, puisque l’image affichée sera bien loin d’une qualité que l’on retrouve sur un Blu-ray par exemple.

Dans les faits donc, le PlayStation VR pourrait bien s’imposer comme une référence pour les joueurs sur consoles, et ce, malgré une qualité moindre que les casques standards (le casque possède quand même un très beau design et le public visé n’est pas le même). Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’il faudra investir plus de 399 euros pour le simple casque. En effet, il faudra ajouter une centaine d’euros pour se procurer la caméra (indispensable) et le PlayStation Move, requis pour faire fonctionner certains jeux.

