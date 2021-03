Des Racines et des Ailes sur le Nord-Pas-de-Calais sur France 3

Des Racines et des Ailes sur le Nord-Pas-de-Calais ce 23 mars sur France 3 > Ce soir sur France 3, c’est un nouveau numéro de l’émission Des Racines et des Ailes qui prend place ; au programme, une Passion patrimoine sur le goût du Nord et du Pas-de-Calais.

Ce nouveau numéro présent dans la collection Passion patrimoine, nous gratifie d’une nouvelle découverte avec Des Racines et des Ailes ; direction deux départements qui dévoilent des paysages variés et inattendus, le Nord et le Pas-de-Calais.

Tandis que l’est de ce territoire est l’un des plus peuplé de l’Europe tout entière, l’ouest se veut plus sauvage et rural, tout en étant bordé par un littoral exceptionnel, la Côte d’Opale.

Les beautés de ce territoire ne s’arrêtent pas là, puisque l’on retrouve une succession de hautes collines ; les Monts de Flandre, qui viennent marquer la frontière avec le pays voisin, la Belgique.

Dès l’entame de l’émission, le voyage dans le nord de la France débute par un survol de la région en compagnie de Jean-Denis Clabaut, un véritable passionné d’histoire.

Il vous est possible de regarder Des Racines et des Ailes sur le Nord-Pas-de-Calais ce mercredi 23 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur France 3.

Ensuite, l’on prend la direction du vieux Lille, dont les monuments racontent comment cette capitale des Flandres est devenue Française, avant de se diriger vers Dunkerque, presque rasée pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Enfin, avant de terminer l’aventure du côté du cap Banc-Nez et du cap Gris-Nez, l’émission Des Racines et des Ailes nous transporte à Roubaix, qui fut longtemps le symbole de la puissance de l’industrie textile.

