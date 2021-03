Dark Souls 3, le jeu est prêt, à voir en vidéo

Dark Souls 3 se précise et se veut toujours aussi extrême à prendre en main > Dans les jeux-vidéo actuels, il y a deux catégories ; l’une regroupant la majorité des jeux-vidéo, et l’autre se targuant de n’accueillir que la série des Dark Souls, ainsi que quelques autres rares exceptions.

En effet, si Dark Souls est un jeu-vidéo à part, c’est bien par son incroyable difficulté, capable de mettre à mal même les meilleurs des joueurs. C’est d’ailleurs cela qui fait la force et le succès de la licence depuis son premier épisode en 2009 (2010 en Europe).

Toutefois, Dark Souls n’était pas encore né et les joueurs découvraient Demon’s Souls, un Action-RPG intense et d’une noirceur incroyable. Le succès fut rapidement au rendez-vous et c’est en 2011 que les joueurs prenaient part au combat du successeur spirituel de Demon’s Souls, Dark Souls. Cette fois-ci, la machine était lancée et rien ne semblait pouvoir l’arrêter.

Dès les premières minutes de jeu, les joueurs retrouvaient un univers sombre et affolant, qui procurait néanmoins un bonheur de jeu intense. La moindre erreur était fatale et le joueur devait réagir correctement face aux nombreux ennemis qui se présentaient ; la difficulté très élevée du soft obligeait le joueur à se concentrer au maximum pour survivre et poursuivre sa quête.

Dark Souls 3 se précise et se veut toujours aussi extrême à prendre en main

Au fil des années, la licence parviendra à remporter tous les suffrages, y compris de ceux pourtant réticents à une telle difficulté. Dans un monde où les jeux-vidéo sont sans cesse plus faciles, retourner aux origines et découvrir un jeu aussi dur procure une réelle sensation de renouveau, une sensation qui perdure tout au long de l’aventure proposée.

Après un Dark Souls 2 toujours aussi dur et prenant ; qui permettait également de découvrir un très vaste monde où le joueur pouvait se rendre où il le désirait (attention toutefois à ne pas aller dans des zones où votre équipement ne permet aucunement de survivre), les joueurs ne désiraient que retrouver une nouvelle histoire, et remettre les pieds dans ce lieu maudit.

Prévu pour sortir en avril 2016, Dark Souls 3 est déjà disponible au Japon et les retours sont entraînants. Bien que Dark Souls 3 propose un monde plus petit que son aîné, Dark Souls 3 se veut toujours aussi extrême à prendre en main et les sensations restent les mêmes, d’autant que le level-design a été corrigé pour offrir plus de profondeur sur les consoles nouvelles générations, que sont la PS4 et la Xbox One.

Enfin, si certains pouvaient se plaindre de trouver Dark Souls légèrement trop plat dans l’action, il faut savoir que Dark Souls 3 reprend des éléments de Bloodborne, permettant ainsi à l’action de gagner en intensité et en rapidité ; de quoi sourire en découvrant pas moins de 200 armes, toutes réellement uniques, dans cette nouvelle aventure.

Partager : Twitter

Facebook