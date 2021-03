Nintendo veut révolutionner les jeux-vidéo de combat avec Pokken Tournament sur Wii U > Habituée à fournir des jeux très grand public depuis ses départs dans le jeu-vidéo, la firme Nintendo frappe toutefois un grand coup avec son partenariat avec Namco Bandai.

Apparu pour la première fois en 2013 suite à une vidéo énigmatique tout en étant explicite, Pokken Tournament livrait ses premières images. Chose surprenante, Pokken Tournament se dit un jeu de combat, comme nous pouvons en trouver partout ailleurs.

Dans les faits néanmoins, la curiosité s’éveillait pour les joueurs lorsque l’on apprenait que Pokken Tournament était entre les mains de Namco Bandai, un développeur apprécié pour ses nombreux jeux-vidéo à succès, comme les séries des Tales Of, Dragon Ball, Xenosaga, Naruto, ou encore Tekken ; souvent considérée comme l’une des meilleures licences de jeux-vidéo de combat 3D, surpassant Virtua Fighter sur bien des points.

Vous l’aurez compris, Pokken Tournament n’a finalement rien d’un jeu-vidéo habituel de Nintendo et la surprise se veut plutôt bonne. Dans Pokken Tournament, chaque combattant possède des coups que l’on a déjà vu dans le dessin animé ou dans les jeux-vidéo Pokemon habituels, ce qui permet d’utiliser premièrement le Pokemon que l’on apprécie le plus, avant de constater que Pokken Tournament se veut assez complet.

Bien qu’il ne parvienne pas à se montrer aussi technique qu’un Street Fighter, Virtua Fighter ou Tekken, Pokken Tournament possède ce petit charme en plus qui permet de passer outre le manque de technicité du titre ; les combinaisons de combat sont trop peu nombreuses (bien que le jeu se veuille assez profond), mais l’intensité procurée par le duel que l’on livre parvient à faire sourire.

Sortit sur borne d’arcade au Japon il y a un peu plus d’un an, Pokken Tournament ne parviendra pas à rencontrer le succès escompté et les critiques furent nombreuses envers la dernière nouveauté de Nintendo. Rapidement, la borne de Pokken Tournament disparaîtra des salles et tombera dans l’oubli ; le bilan pourrait toutefois être plus clément sur Nintendo Wii U.

En débarquant sur Nintendo Wii U avec de nouvelles fonctionnalités, le joueur pourra personnaliser son dresseur en fonction de son sexe, et changer, par exemple, la couleur de la peau ou encore les cheveux, tout en essayant d’obtenir de nouveaux Pokemon de soutien en terminant les différents niveaux proposés. En plein combat, ces Pokemon de soutien pourront infliger des dégâts, provoquer des malus au Pokemon adverse, mais également remplir une barre de vie en souffrance ou empêcher l’adversaire d’utiliser des coups critiques.

Sur le papier, Pokken Tournament possède de nombreuses qualités capables de séduire les amateurs du genre ; toutefois, l’on regardera sur la durée si Pokken Tournament pourra se faire une place de choix dans le salon des joueurs, qui pourront sélectionner de très bons combattants comme un Pikachu catcheur, Gardevoir, Suicune, Dracaufeu, Jungko, Dimoret, Ectoplasma, Mackogneur ou encore un très classe Shadow Mewtwo ; certains Pokemons possèdent également une méga-évolution, capable de changer le cour d’un combat.

