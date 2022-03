Voir The Voice épisode ce 26 mars sur TF1

The Voice saison 5 épisode 6 ce 12 mars sur TF1 > Cette fois c’est certain, les chances de décrocher une place pour la suite de l’aventure se font de plus en plus rare et il n’est désormais plus question de ne pas se donner à 100 %, les battles s’approchent.

Pour cette nouvelle soirée des auditions à l’aveugle, les coachs ; tout comme les candidats, le savent, il n’y a plus beaucoup de jeunes talents à découvrir, et pour cause, cette émission signe la fin des auditions à l’aveugle et la dernière chance de compléter son équipe.

Car oui, après avoir tenté leur chance depuis plus d’un mois, les derniers candidats se présentent ce soir, avec certainement la plus grosse des pressions.

Le déroulement de l’émission reste inchangé et les coachs vont découvrir les différents chanteurs en étant dos à la scène ; si la prestation plaît, le coach n’aura qu’à buzzer et son fauteuil se retournera pour découvrir le talent qu’il aura choisi.

Comme d’habitude, si un seul des coachs venait à se retourner, le candidat n’aura pas d’autre choix que de rejoindre son équipe, tandis que si plusieurs coachs se retournaient sur la chanson, le chanteur pouvait alors choisir librement son équipe, ce qui peut donner lieu à des situations intéressantes entre les différents coachs, désireux de compléter leur équipe.

The Voice saison 5 épisode 6 est à voir ce samedi 12 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne TF1.

Comme à chaque fois lors des auditions à l’aveugle, quelques chanteurs ou chanteuses ont réussi le pari de plaire à des coachs de The Voice. En revanche, ceux qui auront créé une euphorie ne sont pas légion et la semaine dernière, seuls certains ont ravi le public et les coachs.

Parmi ces derniers, l’on retrouve une Franco-Turque de Strasbourg qui aura choisi Zazie comme coach, tout comme les Twin Phoenix, après une reprise à la guitare de Hey Mama, de David Guetta.

