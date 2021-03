Zone Interdite sur le Salon de l’agriculture ce 6 mars sur M6 > Une semaine sur deux depuis de nombreuses années, l’émission Zone Interdite permet aux téléspectateurs de découvrir des sujets très intéressants, et cette nouvelle soirée ne déroge aucunement à la règle établie.

Ce soir, Zone Interdite met en avant les bêtes de concours et les produits d’exception, ainsi que les champions du Salon de l’agriculture.

Chaque année à Paris, le Salon de l’agriculture créé un véritable engouement et fait l’évènement, c’est d’ailleurs pour certains, un moment particulier qui peut tout changer ; ce soir, Zone Interdite suit cinq agriculteurs Français qui partagent le même rêve, celui d’un couronnement au concours général du Salon de l’agriculture.

Antoine, un jeune lycéen de 16 ans, fils et petit-fils d’agriculteur s’est mis en tête de faire concourir Fêtard dans la catégorie du plus lourd taureau du monde.



De leurs côtés, ces deux mamans et agricultrices ; Géraldine et Émilie, ont parfois bien du mal à rassembler travail et vie de famille. Éleveuse de chèvres, Géraldine est une fromagère bien plus que perfectionniste et qui produit des picodons (fromage au lait de chèvre à pâte molle et à croûte naturelle) d’exception.

Vous pouvez regarder Zone Interdite sur le Salon de l’agriculture ce dimanche 6 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Quant à Émilie, elle produit de l’huile d’olive bio haut de gamme, sur un domaine de quinze hectares en Haute-Corse. S’ensuit une rencontre avec Marion et Alain, deux éleveurs de vaches Prim’Holstein, considérées comme les meilleures vaches à lait.

Enfin, de son côté, Panpi fait naître des cochons de race Basque, une espèce qu’il a réussi à réhabiliter.

