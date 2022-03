Voir l’épisode de The Voice sur Internet et sur TF1

Le 5e épisode de The Voice est à voir sur TF1 ce 5 mars > Décidément, rien ne semble désormais pouvoir se mettre en travers de la puissance qu’est devenue l’émission The Voice au fil des ans.

Véritable carton dans le monde entier, l’adaptation Française ne déroge pas à la règle et s’offre des soirées de folies, devant plus de sept millions de téléspectateurs à chaque diffusion. De l’autre côté, la Nouvelle Star peine à convaincre, et la différence se fait sentir ; si l’on reste classique dans la Nouvelle Star, The Voice mise énormément sur les shows à l’Américaine, avec des candidats accompagnés par de la musique sur un immense plateau ; succès garantit.

Au fil des années, force est également de constater que l’émission The Voice a déniché les meilleurs talents que l’on connaît actuellement et les vainqueurs de The Voice se permettent de briller dans les bacs.

Dans son principe, l’émission The Voice reste inchangée et l’on retrouve toujours les coachs prêts à buzzer pour se retourner dès qu’un candidat les aura touchés ; la formule fait mouche et l’on assiste parfois à de très bons moments.

Le 5e épisode de The Voice est à voir sur TF1 ce 5 mars

Alors que les équipes ; composées de seize candidats maximums par coach, commencent à se former et à se remplir, les occasions de plaire ne sont plus aussi nombreuses que lors des trois premières semaines ; désormais, il faut être bien au-dessus du lot pour réussir à décrocher une place pour les battles qui s’annoncent déjà palpitants.

Sachez que le 5e épisode de The Voice est à voir dès 20 heures 55 sur TF1, ce samedi 5 mars 2016.

La semaine dernière, quelques candidats se sont encore démarqué des autres, allant même jusqu’à émouvoir les coachs. Dans un premier temps, c’est un Belge qui se nomme Hadrien qui a perturbé Garou. Avec une magnifique reprise de Pas là, son billet pour les battles est rapidement validé.

Deux jeunes femmes se sont ensuite imposées comme des références ; Louisa Rosa qui choisira l’équipe de Mika après une interprétation de Wicked Game, puis Julie Morales, après une surprise de Enjoy the silence, de Depêche Mode.

