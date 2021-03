Maison à vendre inédit sur M6

Maison à vendre inédit ce 2 mars sur M6 > Très appréciée par le public, l’émission Maison à vendre propose un numéro inédit ce soir, et profite d’une soirée calme dans la lutte aux audiences pour mettre Stéphane Plaza en avant.

Ce soir, l’on va faire la rencontre d’Ahmed et Véronique dans un premier temps. Mariés depuis 15 ans, Véronique, 50 ans, avait déjà trois enfants qui ont, aujourd’hui, 30, 26 et 20 ans. Depuis, la famille s’est agrandi avec Bilal, 15 ans et Chayane, 12 ans.

Ils vivent dans une grande maison à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, mais tous rêvent de quitter la région Parisienne afin de s’installer au bord de la mer.

Ahmed, directeur de formation dans un lycée professionnel a déjà demandé sa mutation du côté de la Charente-Maritime, le temps est donc compté pour réussir un bon départ dans la nouvelle région.

De leur côté, Ghislaine, 58 ans et Guy, 60 ans, vivent à Égly dans l’Essonne. Mariés depuis 35 et s’aimant comme un premier jour, ils partagent de nombreuses passions ensemble, comme le rock, le football, les voyages et la moto.

Sachez que vous pouvez regarder l’épisode de Maison à vendre inédit ce mercredi 2 mars 2016, à partir de 20 heures 55 sur la chaîne de télévision M6.

Professionnellement, Guy est le responsable d’une concession Harley-Davidson, et, dans un petit mois, il sera déjà à la retraite.

De son côté, Ghislaine attend patiemment son mari pour quitter l’Essonne et se tourner vers sa région d’origine, l’Aveyron.

