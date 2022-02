Garde à vous à voir sur Internet et M6

Garde à vous épisode 2 sur M6 ce 23 février > Le retour du service militaire est attendu et demandé par de nombreux habitants, et l’essai de la chaîne M6 sur le sujet entame déjà sa deuxième semaine.

Ce soir, l’occasion est alors bonne de suivre les 19 volontaires pour la nouvelle télé-réalité de M6 sur le service militaire. Pour cette nouvelle semaine, les recrues entrent dans le vif de leur formation militaire.

Au programme ; exercices de camouflage, déplacements en zone hostile et dégustation des rations alimentaires militaire ; une mise en bouche dans l’apprentissage du quotidien d’un soldat.

Car ce soir, les instructeurs de Romain, Quentin, Thomas, Orhan, Axel, Nelson, Augustin, Adrien, Florian, Pierre-Antoine, Thomas, Kévin, Giovanni, Louis, Franck, Jordan, Lakhdar, Florian et Seyba leur ont préparé des exercices de plus en plus difficiles.

Garde à vous épisode 2 sur M6 ce 23 février

Franchir une douve à la seule force des bras le long d’une corde à 50 mètres de hauteur, traverser une rivière en transportant un blessé sur un brancard, ou encore effectuer une mission en nocturne, dans des conditions réelles et en surmontant la peur irrationnelle d’une attaque surprise sont autant de défis à traverser.

Vous pouvez regarder Garde à vous épisode 2 à partir de 20 heures 55 sur M6, ce mardi 23 février 2016.

Cette soirée est parfaite pour tester la résistance du corps des recrues, mais également bonne pour tester leurs nerfs.

La soirée n’est toutefois pas terminée puisqu’une épreuve psychologique les attend. La section va être divisée en deux groupes afin d’évaluer l’esprit de cohésion et renforcer l’esprit de corps (la loyauté).

