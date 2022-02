Maison à vendre à voir sur Internet et sur M6

Maison à vendre sur M6 ce 10 février > Une fois n’est pas coutume, la chaîne de télévision M6 profite d’une soirée assez calme dans la lutte aux audiences pour proposer un numéro de Maison à vendre, l’une des émission phare avec Stéphane Plaza en vedette.

Dès l’entame de la soirée, l’on prend alors la direction de Boissy-le-Cutté, dans l’Essonne, afin de retrouver Caroline et Laurent. Après 17 ans de vie en commun, le couple a décidé de se séparer, les contraignant alors à vendre leur chalet situé au milieu des bois et qu’ils avaient retapé pour y élever leurs deux enfants.

Seulement voilà, en neuf mois, ils n’ont eu que trois visites, mais surtout, aucune offre. La maison isolée et atypique, ainsi que l’agencement des pièces et les nombreux travaux à finir ont certainement effrayé les acheteurs potentiels.

C’est épaulé par Sophie Ferjani, architecte d’intérieur, que Stéphane Plaza va faire tout ce qui est en son pouvoir pour aider la famille à prendre un nouveau départ.

Après ces premières péripéties, direction la Seine-Saint-Denis, à Gagny plus exactement, pour y rencontrer Colette et Jacques.

ce mercredi 10 février 2016.

Tout deux retraités, mariés depuis plus de 50 ans et amoureux comme au premier jour doivent aujourd’hui vendre leur maison où ils vivent depuis plus de 39 ans. En effet, après le départ des trois enfants, cette maison est devenue bien trop grande et ils ont décidé de quitter la région Parisienne pour se tourner vers Nevers, là où se trouve leur fille.

Problème toutefois, la maison est en vente depuis un an et malgré une vingtaine de visites, leur demeure n’a pas encore trouvé d’acquéreur ; certainement à cause d’une décoration trop personnelle et surchargée.

