Unravel signe une aventure magique pour Electronic Arts et son fil de laine > Si vous étiez passé à côté du nouveau titre d’Electronic Arts, il faut savoir qu’il s’est mis de nombreuses fois en avant, notamment grâce à un style graphique irréprochable et plus que touchant.

Annoncé pour la première fois lors de l’E3 2015, Unravel avait fait bonne figure auprès du public et se permettait de se montrer émotif, sans même acquiescer un simple mot.

Dans l’aventure d’Unravel, le joueur dirige un petit bonhomme rouge qui se nomme Yarny et qui est composé de laine se déroulant lentement tout au long de son voyage plus que fascinant. Au cours de son périple, le joueur découvrira que Yarny est la petite chose qui maintient un équilibre et qui relie entre elles les différentes histoires des souvenirs d’une famille.

Si les différents décors proposés dans l’aventure sont d’une grande beauté, les mouvements de ce fil de laine sont également incroyables, et la physique du jeu permet de résoudre des énigmes d’une façon innovante, tout en servant de sa constitution pour s’accrocher et se balancer à divers éléments du décor.

Unravel signe une aventure magique pour Electronic Arts et son fil de laine

Si l’aventure ; se passant principalement dans des décors du nord de la Scandinavie, se veut magique, elle l’est tout autant qu’elle conte parfaitement une histoire touchante. Ici, la progression se veut un peu à la manière d’un Limbo, mais la beauté graphique en plus.

Évoluer dans le monde d’Unravel permet une évasion et une décompression certaine, mais l’ambiance ne sera que renforcée si l’on se permet de jouer avec le son. Dans ce cas-là, l’ambiance sonore parvient à porter le joueur sur un tout autre niveau d’extase, puisque cette dernière parvient de très belle manière à nous faire oublier que l’on joue à un jeu ne possédant pas le don de parole ; enivrante et dynamique, la musique d’Unravel est l’une des plus belles que l’on a connue ces dernières années.

Du côté de la jouabilité, le soft est loin de se montrer très dur à prendre en main ; mieux encore puisqu’il parvient à offrir une aventure que le plus grand nombre de joueurs parviendra à boucler sans grande prise de tête. Avec une durée de vie inférieure à dix heures, l’on reste toutefois dans les bonnes bases des jeux vendus à petits prix et l’on prendra plaisir à parcourir Unravel une nouvelle fois, afin de découvrir tous ses secrets.

Enfin, il est bon de noter que certains jeux à petits prix sont largement capable de procurer des sensations incroyables et Unravel fait partie de ces derniers. Comme Limbo en son temps, Unravel parvient à nous faire décrocher des jeux plus gros budget auxquels nous jouons tous, mais qui ne parviennent pas à reproduire une telle sensation d’envie de poursuivre ; Electronic Arts signe un grand coup avec son fil de laine enchanteur.