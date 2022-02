L’UFC profite de la venue de Mike Tyson dans EA Sports UFC 2 > Pour Electronic Arts, les jeux de combats estampillés UFC n’en sont encore qu’à leurs premiers balbutiements, mais l’on ne peut que remarquer qu’ils possèdent déjà une très belle image.

Un peu à la manière d’un FIFA, la société EA peut mettre les moyens financiers pour acquérir de nombreuses licences et la série des EA Sports UFC ne déroge aucunement à la règle.

S’il n’est plus besoin de présenter cette discipline de combat extrême qui fait un carton à travers le monde, il sera toutefois bon de rappeler qu’EA avait lancé son premier jeu-vidéo nommé EA Sports UFC en juin 2014 (nous ne compterons pas les UFC Undisputed, qui étaient la propriété de la société THQ). Ici, les joueurs pouvaient alors retrouver ce que l’on pouvait voir à la télévision, avec la même intensité.

Déjà pour le premier épisode de la nouvelle licence d’EA, l’on pouvait retrouver des combattants inédits rejoindre le ring octogonal de l’UFC, comme l’incroyable Bruce Lee qui était disponible dans plusieurs catégories.

L’UFC profite de la venue de Mike Tyson dans EA Sports UFC 2

Habitués à retrouver l’UFC sous les couleurs de THQ, les joueurs ont découvert une nouvelle façon de jouer avec EA Sports UFC, une façon bien plus technique et entourée de graphismes sublimes.

Car en effet, l’une des principales forces de la licence d’EA, c’est que l’on fait face à des graphismes soignés permettant de favoriser l’immersion en plein combat ; les différentes prises possèdent des animations léchées et la technicité du soft demandera plusieurs heures d’entraînements pour ne maîtriser que quelques pourcentages du gameplay.

Deux ans plus tard, Electronic Arts affolait les foules avec EA Sports UFC 2. Prévu pour sortir en mars 2015 sur PS4 et Xbox One, le jeu se dévoilait peu à peu en mettant en avant ses nombreuses nouvelles qualités. Outre des graphismes remis au goût du jour, le soft se targuait de posséder un nouveau moteur physique capable d’émerveiller le joueur friand de K.Os réalistes, tandis que le défenseur de base retrouvait également de nouvelles façons de sauver sa peau au cours du combat.

Mais si EA sports UFC 2 aura beaucoup fait parler de lui, c’est grâce à un personnage déblocable en passant par la case de la précommande. En effet, les amateurs de boxe pouvaient sourire puisque l’on retrouvait la légende qu’est Mike Tyson. Perturbante de prime abord, l’entrée de Mike Tyson dans l’UFC permet de voir deux mondes totalement différents vivre en commun pour offrir une expérience unique en son genre. La venue de l’icône dans EA Sports UFC 2 ne peut, au final, que permettre de mieux découvrir le système de défense et d’esquive présent dans cet opus, avant de remporter de nombreux combats en maîtrisant son adversaire.

