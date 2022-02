Cash Investigation sur les produits chimiques sur Internet et sur France 2

Cash Investigation sur les produits chimiques ce 2 février sur France 2 > Ce soir, place au grand retour de l’émission Cash Investigation sur la chaîne France 2 ; l’enquête nous livre certains des secrets sur les produits chimiques, un danger pour nos enfants.

Depuis tout temps, les produits chimiques sont un danger véritable pour la santé des personnes. En première ligne, l’on retrouve les enfants, dont le cerveau est encore en plein développement.

Chaque jour de l’année, les enfants peuvent alors être exposés à de nombreux polluants ; plus d’une centaine, allant de la particule cancérigène aux reprotoxiques et neurotoxiques que l’on trouve dans l’alimentation, l’air et l’eau du robinet.

Ici, c’est l’atrazine qui pose problème ; ce désherbant très persistant dans l’environnement pose problème, alors qu’il est interdit en France depuis quinze ans.

Les nombreux pesticides comptent parmi les responsables principaux de cette contamination invisible et plus que dangereuse.

Il est tout à faire possible de regarder l’émission Cash Investigation sur les produits chimiques ce mardi 2 février 2016, dès 20 heures 55 sur France 2.

Dans ces pesticides, il y en a qui revient très souvent, le forpel. Utilisé en masse dans les zones d’épandage ; particulièrement dans les régions viticoles, des études font un lien entre le produit et le déclenchement de certains troubles autistiques.

Dans le monde, six multinationales règnent sur le secteur des pesticides, à savoir Beyer, Syngenta, Monsanto, Dow, Basf et DuPont. Ces acteurs contrôlent alors un marché de plus 50 milliards d’euros et pour mener à bien les différentes expérimentations, ces sociétés ont choisi de se tourner vers Hawaï, un laboratoire à ciel ouvert.

