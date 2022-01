Recherche appartement ou maison à regarder sur Internet sur M6

Recherche appartement ou maison ce 6 janvier sur M6 > M6 profite d’une soirée plutôt calme en ce 6 janvier, pour nous proposer un nouveau numéro de recherche appartement ou maison, avec le maladroit Stéphane Plaza en star d’émission.

Pour ce nouveau numéro, c’est Clémentine, récente célibataire de 29 ans, qui ouvre la soirée. Alors qu’elle a dû quitter l’appartement où elle se trouvait, elle s’est tournée vers sa sœur, avec qui elle s’entend très bien.

Toutefois, la cohabitation ne doit pas durer trop longtemps, puisque Clémentine rêve de son propre appartement avec un grand dressing pour assouvir sa passion de la mode et s’occupe du site Internet d’une marque de prêt-à-porter ; c’est Stéphana Plaza qui va la guider dans la recherche de ce premier achat.

Direction ensuite Lyon pour y retrouver Grégoire, 32 ans, sa femme Stéphanie de 29 ans et leurs deux enfants. Ici, ils vivent dans un appartement bien trop petit et Stéphanie et Grégoire n’ont que très peu de temps entre leurs emplois du temps professionnels chargés et la gestion des enfants.

Recherche appartement ou maison ce 6 janvier sur M6

Cela fait déjà six mois que la famille recherche la perle rare et c’est Sandra Viricel qui va tenter de relever ce défi.

Il est possible de voir recherche appartement ou maison ce mercredi 6 janvier 2016, à partir de 20 heures 55 sur M6.

En fin d’émission, c’est à Bordeaux que l’on va retrouver Benoit, un père célibataire de 38 ans qui a la garde de son enfant, une semaine sur deux. Entre son travail de directeur commercial, ses voyages, ses hobbies et la garde alternée, il ne possède que très peu de temps pour trouver un nouvel appartement.

Son trois pièces est trop chargé en émotions et c’est Thibault Chanel qui va se charger de trouver le bien idéal.

Partager : Twitter

Facebook