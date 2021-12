Ark Survival Evolved la survie en Game Preview sur Xbox One > Il manquait quelque chose de fort et de grand sur les consoles de salon, surtout lorsqu’on évoque les jeux-vidéo de survie. Si l’on peut retrouver des titres, ils ne sont pas présents en masse, et ne sont aucunement aussi ambitieux que ce fameux Ark Survival Evolved.

Présent depuis juin 2015 en accès anticipé sur Windows, Linus et OS X, Ark Survival Evolved a réussi à faire grandement parler de lui, de la meilleure des façons qu’il soit. Après six mois d’interminable attente, Ark se tournera vers la Xbox One pour proposer un avant-goût aux joueurs Xbox One, avant une sortie définitive prévue en juin 2016 sur tous les supports.

Dans Ark Survival Evolved, le joueur prend les commandes d’un homme ou d’une femme ; au choix, qui se réveille sur une île de prime abord paradisiaque. Très vite, l’on découvrira les nombreux dangers qui se trouvent sur cette île, des dinosaures, aux dangers potentiels, en passant par d’autres joueurs humains, très souvent hostiles. Pour survivre, le joueur devra alors chercher des ressources sur une immense carte, puis construire sa petite maison d’abord, histoire de passer les premières nuits au sec et à l’abri des dangers, avant d’espérer évoluer.

Car oui, comme dans tous les jeux-vidéo de survie, Ark Survival Evolved se veut très punitif ; une seule mort et c’est tout l’inventaire du joueur qui viendra à disparaître. Si votre précédent corps ne s’est pas fait manger par les dinosaures ou piller par d’autres joueurs humains, vous n’aurez que quelques minutes pour retrouver votre cadavre, afin de récupérer votre inventaire ; gageons alors que vous n’avez pas trépassé à l’autre bout de la carte, car il pourrait passer 20 à 25 minutes en temps réel pour rallier le nord au sud, tout en tentant d’échapper aux nombreux carnivores qui peuplent cette île, le T-Rex et le Spinosaure en tête.

Ark Survival Evolved la survie en Game Preview sur Xbox One

L’on préférera alors connaître un début assez lent, mais qui nous servira à prendre le jeu en main ; entre les différentes ressources comme le bois, la fibre, les pierres, le silex, les baies et le métal, Ark Survival Evolved propose une quantité incroyable d’éléments à chercher un peu partout, tout en gardant à l’esprit nos besoins primaires, boire et manger.

Outre ces jauges à surveiller continuellement, le joueur va alors devoir créer sa première maison, qui devra, dans un premier temps et pour faciliter sa prise en main avec le système de fabrication, être en chaume (tatch). Pour en obtenir, le joueur va devoir se diriger vers un arbre, et le frapper avec une pioche pour obtenir plus de chaume que de bois ; à l’inverse, frapper l’arbre avec une hache offrira plus de bois que de chaume. Une fois une bonne quantité récupérée, libre au joueur de choisir son emplacement, mais l’on ne pourra que lui conseiller d’ériger sa base proche de l’eau, pour commencer.

En effet, vous pourrez rapidement manquer d’eau au cours de vos aventures et en attendant d’atteindre le niveau adéquat pour fabriquer des tuyaux capables de transporter l’eau dans les terres reculées, se retrouver proche de l’eau pourrait bien vous sauver la vie à plusieurs reprises ; attention toutefois puisque vous serez très visible par les autres joueurs, qui n’hésiteront pas à un seul instant à venir vous attaquer si vous n’avez pas ériger assez de défenses ; le travail d’équipe est alors une priorité et chercher à intégrer une tribu doit faire partie de vos objectifs ; attention encore, puisque tous les membres de la tribu ont accès aux ressources des membres qui la composent, une trahison peut vite arriver.

Une fois les premières heures passées, le jeu en main et avec un équipement digne de son nom, n’hésitez pas à créer plusieurs bases et à partir à la recherche des matériaux les plus rares, comme l’obsidienne que l’on trouve dans les caves apparaissant comme des mini-donjons, des perles et du cristal, que l’on trouvera cette fois-ci en grande quantité dans le biome de neige, situé au nord-est de la carte, soit l’une des parties les plus compliquées à explorer.

Graphiquement très beau sur PC, Ark Survival Evolved se montre moins clinquant sur Xbox One en Game Preview, et se voit déposséder de nombreux éléments au sol ; jamais une plage d’Ark Survival Evolved ne se sera montrée aussi vide que sur Xbox One, mais le plaisir de jeu est toujours bien présent ; évoluer dans des conditions de stress permanent est une excellente chose, d’autant que l’on peut encore tenter de rallier un dinosaure à notre cause en l’étourdissant dans un premier temps, puis en lui donnant sa nourriture préférée ; les longues heures passées à apprivoiser les dinosaures pourraient bien trouver une récompense lorsque l’on aura notre premier T-Rex de compagnie par exemple. Avec plus d’un million d’exemplaires téléchargés en seulement six mois d’accès anticipé, Ark Survival Evolved est une franche réussite qui se dote de nouveaux contenus très souvent ; une belle victoire donc, pour un jeu à la durée de vie phénoménale et qui livre une aventure enivrante à souhait !

Partager : Twitter

Facebook