Les meilleurs jeux-vidéo de l’année 2015 sur PS4 et Xbox One > Alors que 2016 promet encore de très nombreuses heures de jeu dans les salons, l’année 2015 ne fut certainement pas avare en titres simplement époustouflants, autant par le fond que par la forme.

Lorsque l’on y regarde d’ailleurs de plus près, les avantages de ces deux consoles sont sans appel face à la concurrence ; si l’on retrouve de très bons jeux chez l’adversaire qu’est Nintendo, les gamers savent très bien que le plus important trafic de hits se passe du côté de Sony et de Microsoft.

Sur PS4 d’abord, il est impossible d’évoquer une année 2015 sans penser à Bloodborne. Ici, les développeurs de From Software gardent leur réputation au plus haut niveau en offrant aux joueurs les plus exigeants, un jeu punitif et très compliqué à gérer. Si l’on se tourne vers les exclusivités dans un premier temps, l’on pourra encore retrouver Disgaea 5, un tactical RPG en 2D. Pas de gros changements dans l’aventure par apport à ses aînés, mais la durée de vie colossale et l’humour de chaque instant permettent de facilement se faire happer par l’univers.

Pour la PS4, l’année 2015 aura également marqué le retour de la licence Dragon Quest. Avec Dragon Quest Heroes : Le Crépuscule de l’Arbre du Monde, les joueurs ne retrouvent plus un RPG, mais un Beat’em All simplement incroyable. Un véritable fan de la série peut se jeter dessus les yeux fermés, tant l’action et son univers est fidèlement retranscrit. Parvenir à décrocher les 100 % pourrait bien prendre du temps.

En 2015, la PS4 aura su redorer le blason de son MMO phare, Final Fantasy XIV. Bien que ce dernier ait connu des mois difficiles, l’extension sortit en 2015 parvient à rehausser le niveau global de l’aventure et permet une pause mémorable après une partie de Hotline Miami 2 : Wrong Number.

Si la PS4 a réussi à faire très fort en 2015, que dire de la Xbox One ? Après un départ calamiteux dans les nombreux pays où elle était disponible ; notamment à cause d’une communication mal gérée par Microsoft, la nouvelle console du géant Américain fait fort et propose des ajouts majeurs pour les joueurs. En novembre 2015 par exemple, la Xbox One se mettait à jour pour permettre l’utilisation de certains titres de la Xbox 360, marquant alors le renouveau d’une console rétrocompatible, chose ne fonctionnant pas du côté de Sony et de sa PS4. Outre cet évènement majeur, l’année 2015 a permit de découvrir de nombreuses exclusivités propres à la console, comme Forza Motorsport 6, Rise of the Tomb Raider (un an), Halo 5 Gardians, ou encore Rare Replay, qui permet aux joueurs de découvrir les meilleurs jeux de la firme Rare (Conker, Banjo-Kazooie,…).

Une fois les exclusivités passées, l’on retrouve tout de même de très bons jeux présents sur les deux systèmes et qui sont capable ; sans nul doute, de décrocher la palme des meilleurs jeux-vidéo de l’année 2015. Alors que Batman Arkham Knight et Metal Gear Solid V apparaissent comme d’excellents jeux-vidéo, il faut encore penser à Fallout 4 et Dying Light. Aussi bon soient-ils, ces jeux-vidéo peuvent rapidement être dépassé par le jeu qui parvient sans mal à décrocher le titre de meilleur jeu-vidéo de l’année 2015.

Vous l’aurez peut-être compris, mais l’on évoque bien The Witcher 3 : Wild Hunt. Alors qu’il n’est plus nécessaire de présenter le nouveau roi de sa catégorie (Action-Aventure, RPG), le soft parvient à surprendre à chaque instant, d’autant que l’histoire principale peut vous tenir en haleine de très nombreuses heures si vous ne prenez pas le temps de vous égarer dans ce monde émerveillant, mais peuplé des plus terribles créatures. L’extension sortie fin 2015 ne permettait alors que de confirmer le choix de nombreux joueurs, The Witcher 3 est une perle, comme il n’en existe que très peu.