Envoyé Spécial sur les livraisons à voir et revoir sur France 2

Envoyé Spécial sur les livraisons ce 17 décembre sur France 2 > Pour coller au calendrier, le nouveau numéro d’Envoyé Spécial revient sur un sujet brulant en cette période de fêtes, la livraison et la course à la rapidité.

Présent presque tous les jeudis, l’émission Envoyé Spécial revient sur les sujets qui font la une de l’actualité. Dans le principe de l’émission, après la diffusion d’un reportage, son auteur se rend sur le plateau pour évoquer certaines choses.

En effet, l’auteur nous donne les raisons de son choix, apporte des précisions quant aux conditions de l’enquête et sur les évolutions survenues depuis la fin du tournage, mais nous livre aussi des anecdotes qu’il n’a pu développer dans le cadre du montage.

C’est donc une émission très bien rodée que l’on peut visionner tous les jeudis sur France 2.

Pour ce nouveau numéro, la soirée met en avant le thème des livraisons depuis les sites Internet et leurs rapidités.

Il est possible de voir Envoyé Spécial sur les livraisons ce jeudi 17 décembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

Chaque année, un Français reçoit en moyenne quinze colis chez lui, de leurs côtés, certains sites Internet peuvent envoyer jusqu’à 100 000 colis par jour. Pour les géants du e-commerce, le constat est simple. S’ils ne parviennent pas à livrer rapidement les clients, ces derniers pourraient bien se tourner vers la concurrence.

Alors soumis à ces pressions, La Poste, UPS, ou encore TNT se sont engagés dans cette course. Pour faire plus vite et moins cher, les transporteurs font alors appel des petits livreurs indépendants, mais des conséquences se font sentir… Colis non-livrés, avis de passage non-présents ou mal remplis et paquets endommagés ; l’intérêt du client est-il réellement préservé ?

