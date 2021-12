Yo-kai Watch le successeur spirituel de la licence Pokemon > Qu’on se le dise, le succès de la franchise Pokemon aura donné des idées à certains ; alors que beaucoup sont tombés aux oubliettes, il existe toutefois des licences capables de rivaliser avec le maître et Yo-kai Watch fait partit de ces derniers.

Qui, de nos jours, ne connaît pas les Pokemon ? Avec un succès fulgurant à la fin des années 1990, Pokemon est très vite devenu un phénomène mondial, que tout amateurs se devait d’essayer au moins une fois. Entre ceux qui ont grandi en compagnie des Pokemons et les petits nouveaux qui les découvrent parfois à la télévision, il peut être compliqué de se faire une place dans le milieu.

Pourtant, il en existe un qui aura réussi à lutter contre les Pokemon, tout en offrant un gameplay similaire ; Yo-kai Watch.

Sorti en 2013 au Japon, le soft aura mis plus de deux ans pour rejoindre l’Europe et, pendant que les joueurs découvrent l’univers particulier de la franchise, les Japonais goûtent déjà au troisième opus de la série, preuve de son succès certain.

Yo-kai Watch le successeur spirituel de la licence Pokemon

Toujours comme Pokemon, Yo-kai Watch s’est vu décliner en mangas et en anime (toujours au Japon), et ne cesse de parfaire sa notoriété avant de s’imbriquer parfaitement de notre côté de l’hémisphère. Mais alors, qu’est finalement Yo-kai Watch ?

Dans les faits, Yo-kai Watch suit l’histoire d’un garçon qui se promène dans les bois de Sakura New Town. Un jour, il tombe sur une machine à capsule particulière près d’un arbre sacré. Lorsque le garçon ouvre une des capsules, il fait alors apparaître un Yokai (un fantôme) qui deviendra son ami après lui avoir donné un Yokai Watch, permettant au jeune garçon de voir et d’identifier les yokai qui hantent les personnes et causent des dégâts.

Ensemble, les deux protagonistes deviennent amis avec de nombreux yokai, que le garçon pourra ensuite invoquer afin de combattre des yokai malintentionnés vivant dans la ville. Dans le premier jeu-vidéo du nom, le joueur peut sélectionner un garçon ou une fille pour débuter sa folle aventure. Ici, plus de 200 yokai sont à découvrir et a apprivoiser pour utiliser leurs pouvoirs ensuite.

Lors de sa progression, le joueur peut sélectionner des yokai avec qui combattre, histoire de permettre aux fantômes de gagner des niveaux et d’évoluer dans des formes plus puissantes ; toujours tiré de Pokemon, le système présent dans Yo-kai Watch offre une vraie bouffée d’air et la licence pourrait bien connaître le même succès en Europe et se présenter comme un très bon successeur spirituel de la licence Pokemon.

