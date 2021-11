Des Racines et des Ailes sur le Gers en replay sur Internet France 3

Des Racines et des Ailes sur le Gers ce 25 novembre sur France 3 > Place à une bouffé d’air très prenante sur France 3, qui nous propose un voyage inédit sur le territoire Français, en plein cœur du Gers.

Situé en plein dans la Gascogne, le Gers s’étend à perte de vue. Cette véritable mer de collines et de vallées unie Pyrénées et Garonne, mais également Méditerranée et Atlantique.

Ici, l’on ne retrouve aucune grande voie de communication qui viennent perturber les éblouissants paysages ; de voies romaines à châteaux, en passant par des églises en bastides, chaque endroit, chaque colline abrite des trésors.

Nous retrouvons alors Charlotte de Malet, une historienne de l’art, qui nous fait découvrir Auch et son immense cathédrale, qui cache des décors uniques.

Elle en profitera d’ailleurs pour nous entraîner dans la bastide de Bassoues, un vrai chef-d’œuvre de l’architecture militaire du XIVe siècle, dominée par le plus haut donjon de Gascogne.

Des Racines et des Ailes sur le Gers est à voir ce 25 novembre 2015, dès 20 heures 50 sur France 3.

Ensuite, nous partons à la rencontre de Laurent Barthe, un jeune naturaliste passionné qui s’est fixé une mission ; préserver la faune et la flore de sa région et nous fait découvrir l’Adour, ce fleuve parfois capricieux qui traverse l’ensemble du département.

Enfin, Christophe Masson est un ancien ingénieur qui a tout quitté pour reprendre la ferme de son grand-père, et il a fait un pari audacieux ; sauver le bœuf sacré de Gascogne.

