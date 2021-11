Mario Tennis retrouve sa place sur Nintendo Wii U > Souvent déclinée à toutes les sauces possibles, la licence de Mario s’est vu mise en avant de plusieurs façons. Parfois oubliées et jugées inutiles, certaines sorties du plombier Italien parviennent néanmoins à faire sensation.

S’il n’est plus nécessaire de présenter la mascotte incroyable de Nintendo, certaines de ses aventures auraient presque pu le faire disparaître des radars des années durant, mais c’est sans compter la force de Nintendo pour ravir, petits et grands.

Dans sa carrière de plombier, Mario aura tout essayé, mais souvent dans le même but ; sauver la princesse Peach. Quand Mario ne se transcende pas pour la renommée dans des jeux-vidéo d’aventure et même de RPG, Mario sait prendre du bon temps et souffler par moment ; une bouffée d’air finalement souvent appréciée.

Et tout au long de sa carrière, force est de constater que Mario est un véritable touche-à-tout. Les sorties automobiles avec ses copains dans Mario Kart, une mise au green avec Mario Golf, de la compétition acharnée dans Mario Basket, Mario Baseball ou Mario Football, et même des compétitions Internationales où Mario retrouve Sonic dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques ; une carrière incroyable !

Et c’est en 2015 que Mario prend une nouvelle pause, gracieusement offerte par Nintendo. Cette fois-ci, le plombier adoré du monde entier se retrouve encore une fois avec ses amis, dans des parties de tennis endiablées avec Mario Tennis Ultra Smash.

Historiquement, Mario aura effectué ses premiers pas dans le tennis en 1995 sur GameBoy et déjà à ce moment-là, Mario a découvert un don inné pour ce sport. En offrant un jeu rapide et très orienté vers l’arcade, il parvenait à rallier ses nombreux détracteurs. Depuis, Mario se permet de se montrer sur un court, pour prouver à tous qu’il n’a pas réellement vieilli.

Déjà sur Nintendo 64 avec Mario Tennis et sur Nintendo GameCube avec Mario Power Tennis, le plombier étoffait son jeu pour offrir une expérience unique, à grands coups d’effets spéciaux dévastateurs ; sur ces épisodes, Mario ne fera alors qu’une bouchée de Bowser, une nouvelle fois présent pour tenter de prendre l’avantage sur son ennemi juré ; malgré sa puissance, sa lenteur lui causera sa perte face aux coups très techniques que Mario aura appris pour l’occasion.

Après de multiples épisodes en dix ans, Mario retrouve sa place sur les courts de tennis grâce à une énième sortie sur Nintendo Wii U. Désormais plus à l’aise que jamais, Mario se retrouve propulser à utiliser des objets bonus pour s’octroyer la victoire dans les matchs que l’on vit intensément. Les matchs en double de Mario Tennis Ultra Smash permettent également de voir Mario évoluer en double avec Bowser grâce à la fonction active des Amiibo ; après tant d’années de lutte, Mario et Bowser prouvent qu’une association sur un court de tennis fonctionne finalement très bien et il ne fait nul doute que Mario poursuive ses nombreuses activités sportives tout au long de sa carrière.

