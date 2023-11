Les délibérations de La France à un incroyable talent à revoir sur M6

Les délibérations de La France à un incroyable talent ce 17 novembre sur M6 > L’on approche désormais grandement des émissions en direct pour La France à un incroyable talent. Avant cela néanmoins, place aux délibérations du jury.

Ce soir, suite et fin des auditions pour le jury composé de Gilbert Rozon, Hélène Segara, Éric Antoine et Kamel Ouali. Après des jours entiers de sélections, le moment est venu pour les jurés de découvrir les numéros des derniers candidats de cette nouvelle saison de La France à un incroyable talent.

Tandis que les cinq candidats qui ont bénéficié du Golden Buzzer sont assurés de se retrouver en demi-finale, il reste une cinquantaine de candidats que le jury se doit encore de départager.

Car oui, seulement vingt candidats pourront poursuivre l’aventure et viendront alors présenter un nouveau numéro en direct, et ce, à partir de la semaine prochaine. Cette année encore, le jury annoncera directement aux candidats, s’ils sont retenus ou non.



Attention toutefois, puisque avant les délibérations présentes en fin de soirée, le jury se doit encore d’examiner les ultimes numéros des prétendants à la victoire finale.

Vous pouvez regarder les délibérations de La France à un incroyable talent ce mardi 17 novembre 2015, dès 20 heures 55 sur M6.

Au programme de la soirée, l’on retrouve alors Charlène Duval, une chanteuse excentrique et atypique de 80 ans, qui vient offrir au jury une de ses compositions, avant de voir évoluer Fat Greg. Ce mécanicien est capable de réaliser d’étonnantes acrobaties avec de grosses motos. Ce soir, c’est sur la scène qu’il va tenter de séduire le jury ; va-t-il réussir son numéro sur une surface assez petite ?

Enfin, Fusion apparaît devant le jury. Ce duo de main à main qui a séduit Belgium Got Talent jusqu’en finale parviendra-t-il à émouvoir le public Français ?

