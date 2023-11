L’Amour est dans le pré seconde chance sur M6

L’Amour est dans le pré seconde chance ce 16 novembre sur M6 > Après une historique dixième saison de l’Amour est dans le pré, l’émission revient et nous offre de nouveaux moments uniques avec certains des agriculteurs n’ayant pas réussi à trouver l’amour ; pour l’occasion, l’émission offre une seconde chance.

Vous l’aurez compris, certains vont retenter l’aventure bucolique. Car depuis ses dix ans d’existence, l’émission l’Amour est dans le pré a permis à une soixantaine d’agriculteurs de trouver l’âme sœur tant attendue.

Malheureusement également lors de cette décennie douce en rencontres, certains sont restés seuls, à leur plus grand désarroi.

L’émission l’Amour est dans le pré propose alors à six des agriculteurs de retenter leur chance et c’est chez eux, entourés de leurs proches, qu’ils vont procéder à l’ouverture du courrier, avant de rencontrer les prétendants et prétendantes lors du speed-dating à Paris.

L’Amour est dans le pré seconde chance ce 16 novembre sur M6

Comme à l’accoutumer lors du speed-dating, il faudra en choisir au maximum deux et les convier à la ferme pour poursuivre l’aventure tant rêvée.

L’Amour est dans le pré seconde chance est à voir ce lundi 16 novembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Dès ce soir, l’on va vivre quelques semaines en compagnie de Marylin, éleveuse dans l’Aveyron, de Christophe, dans le Limousin, Philippe, dans le Lot, Philippe, Parisien reconverti Auvergnat, tous trois éleveurs de vaches allaitantes, d’un troisième Philippe, le viticulteur charentais qui a marqué la saison 8, et de Jeanne, l’éleveuse basque de brebis et de vaches, doyenne de la septième saison.

De plus, l’occasion sera alors parfaite de savoir s’ils ont changé, comment ont-ils évolué et surtout, s’ils ont retenu les leçons de leur échec.

J’aime ça : J’aime chargement…