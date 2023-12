Call of Duty Black Ops III fait sa rentrée sur consoles > C’est désormais devenue une habitude ; énormément de joueurs attendent patiemment la fin de l’année pour mettre leurs mains sur le nouveau cru d’Activision, cette très forte licence qu’est devenue Call of Duty.

L’on est maintenant bien loin des premiers épisodes de Call of Duty, proposant un scénario se situant en plein cœur de la Seconde Guerre Mondiale. Alors que cette source s’est tarie peu à peu, les développeurs ont fait quelques essais dans les temps modernes (Call of Duty Modern Warfare en tête), avant de se projeter de nombreuses années en avant.

Force est également de constater le rapprochement vers la licence de Microsoft ; Halo, puisque plus les épisodes passent, et plus Call of Duty se rapproche de l’espace et des guerres futuristes. Tant décriée par de nombreux joueurs, cette mode est alors sur le devant de la scène, pour ces mêmes joueurs.

En début d’année 2015, beaucoup de joueurs pensaient que le développeur Treyarch reviendrait aux origines en proposant l’épisode deux de la série World at War, mais il n’en fut finalement rien, c’est Black Ops 3 qui sera annoncé quelque temps après ; cela tombe bien, la suite était très attendue par les fans.

Dans Call of Duty Black Ops III, le joueur poursuit ainsi l’histoire qui a débuté avec Black Ops premier du nom. Désormais, les nouveaux soldats que l’on nommera les Black Ops voient le jour et doivent remettre de l’ordre dans un futur où les lignes sont troubles entre l’humanité et la technologie qu’elle aura créée. Les Black Ops sont alors améliorés avec un système implanté directement dans le cerveau et la colonne vertébrale.

Tandis que le mode histoire promet de belles heures d’amusement jouables jusqu’à quatre joueurs en ligne, il faut toutefois noter que ce mode de jeu n’est disponible que sur Playstation 4, Xbox One et PC ; la puissance des consoles de l’ancienne génération n’étant finalement pas assez puissante pour le portage. Ces versions sont alors amputées de l’histoire, et ne permettent que de joueur en multijoueurs et au fameux mode zombies, qui revient sur le devant de la scène. Gageons simplement que l’absence de campagne sur les anciennes consoles ne permettent pas au jeu d’être un succès sur ces dernières, sous peine de voir certains développeurs profiter de la situation dans les prochains temps.

Concernant le mode zombies justement, il possède une histoire qui lui est propre et propose un système complet de progression par point d’expérience. Ce rajout sympathique permet une rejouabilité certaine et apporte une profondeur très attendue par certains joueurs. Se déroulant dans une époque bien moins futuriste, ce mode pourrait presque ; à lui seul, justifier l’achat de Call of Duty Black Ops III, afin de survivre entre amis.

Enfin, le mode multijoueur est toujours au centre des attentions et, comme chaque année, se veut plutôt complet. Outre la présence d’un jetpack pour s’élever dans les airs, planer ou effectuer des dashs, le multijoueurs propose aussi une pléiade d’armes capable d’émerveiller le joueur ne sachant plus forcément ou donner de la tête et des cartes privilégiant une nouvelle fois les échanges de tirs soutenus. Alors que la recette continue de faire fortune, Call of Duty Black Ops III peut se targuer de faire une très belle rentrée sur les différentes consoles actuelles, tandis qu’en revanche, les consoles d’ancienne génération sont plus mises en retrait ; dommage.

