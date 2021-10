Ubisoft et son Assassin’s Creed Syndicate veulent renouer avec le succès > Habitué à se retrouver au sommet chaque année depuis presque dix ans, Ubisoft a connu une année 2014 très en deçà des espérances, après un épisode de sa série Assassin’s Creed où les avis étaient très mitigés.

Dans l’histoire, le premier épisode d’Assassin’s Creed a vu le jour en 2007 et offrait alors un univers très prenant pour un jeu d’action-aventure dans un monde ouvert. En incorporant des éléments d’infiltration, Ubisoft parvenait à se démarquer de la concurrence.

Avec une histoire et une réalisation incroyable, le jeu d’Ubisoft parvenait à remporter tous les suffrages des joueurs et le premier épisode de la licence marquera le début d’une série prenant le terme de AAA ; les chiffres de ventes (plus de huit millions d’unités) seront largement au-dessus des espérances d’Ubisoft, qui comprenait alors la manne financière importante des hypothétiques suites de son nouveau bébé.

Deux ans plus tard, Ubisoft livrait Assassin’s Creed 2 sur les étals et le bilan ne se faisait pas attendre. Une nouvelle fois, Assassin’s Creed 2 rassemblait les joueurs et la presse spécialisée ; les ajouts au gameplay permettaient de gommer de légers défauts présents dans le premier opus et l’histoire ; très prenante, se poursuivait alors de belles manières.

En 2010, C’est Assassin’s Creed Brotherhood qui se livrait dans les mains des joueurs. Comme d’habitude, le jeu parvenait à rassembler les critiques malgré le fait d’une sortie bien trop rapide pour certains joueurs ; il fallait néanmoins s’y habituer, Assassin’s Creed deviendra une licence annuelle, à l’image de Call of Duty et Fifa par exemple.

Les années passèrent et les différents Assassin’s Creed s’enchaînaient, en mettant en avant une époque de l’histoire différente à chacune de ses sorties. Toujours presque parfait, c’est lors de la sortie d’Assassin’s Creed Black Flag en 2013 que les choses commencèrent à se corser pour Ubisoft. En effet, malgré des critiques positives dans l’ensemble, l’on retrouvait souvent les tares de gameplay des précédents opus et l’histoire secondaire n’apportait pas de réelles surprises.

En 2014, Ubisoft frappait un grand coup en livrant ses exemplaires d’Assassin’s Creed Unity qui se déroulait en plein cœur de Paris, lors de la révolution Française. Confiant de son nouvel épisode, Ubisoft aura néanmoins rapidement déchanté lors de la sortie du titre en novembre. Dans le contenu, l’histoire s’avère être bien meilleure que Black Flag, mais les combats moins amusants, et les libertés prises sur le côté historique ont fait beaucoup parler. Rajoutons à cela que de nombreux bugs étaient présents, certains pouvant supprimer simplement la sauvegarde du joueur. Pour réagir, Ubisoft avait alors offert un jeu de sa bibliothèque aux joueurs de la première heure, histoire d’apaiser les tensions.

Conscient de ce qui aurait pu être un échec cuisant, Ubisoft réagira un an plus tard avec son nouvel opus, Assassin’s Creed Syndicate. Ici, le joueur est plongé en plein Londres des années 1870, lors de l’ère Victorienne, une période cruciale pour le Royaume-Uni. Louant l’histoire humoristique et portée sur l’action, la presse spécialisée pointait toutefois du doigt de nombreux bugs et des difficultés de gameplay lors des séquences de combats. Néanmoins, Assassin’s Creed Syndicate parvient à rehausser la licence d’Ubisoft, qui avait pris un sacré coup dans l’aile en 2014.

