Zone Interdite sur les mariages mixtes sur M6

Zone Interdite sur les mariages mixtes ce 25 octobre sur M6 > Nouveau numéro de Zone Interdite ce soir sur M6, et nouveau reportage inédit. Pour ce dimanche, le magazine d’enquête se penche sur les mariages mixtes, quand l’amour triomphe des préjugés.

En France, c’est un mariage sur quatre célébrés qui est mixte. Que les amoureux ne soient pas du même pays, de la même religion ou qu’ils n’aient pas les mêmes origines, ils vont se dire oui, car ils s’aiment réellement.

Ils vont finalement se dire oui, malgré une incompréhension et parfois même une opposition des familles, pour qui ces unions sont parfois déroutantes, malgré une grande richesse culturelle.

Zone Interdite met en avant le fait que faire accepter celui ou celle qu’on aime à son entourage est loin d’être facile.

Direction alors la région Parisienne dans un premier temps, pour y rencontrer Susene, d’origine Sri Lankaise, qui a dû se battre pour faire accepter Amaury à sa famille ; il faut dire que ce grand blond aux yeux bleus n’avait pas forcément le profil du gendre idéal.

Vous pouvez regarder Zone Interdite sur les mariages mixtes ce dimanche 25 octobre 2015, dès 20 heures 55 sur M6.

Ensuite, c’est sur l’histoire d’Anaïs et de Huan que l’on se penche ; leur amour a débuté en Chine il y a trois ans. Désormais, les deux familles vont se rencontrer, mais comment vont-elles communiquer ?

Nous terminons la soirée avec Yacine et Florence. D’origine Marocaine, Yacine rencontre Florence à l’armée ; il est Musulman, elle est Catholique, leurs familles ne se sont jamais rencontrées et la mère de Yacine rêve d’un mariage dans la plus pure tradition Marocaine.

