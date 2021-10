Envoyé Spécial sur Shanghai sur France 2 le documentaire

Envoyé Spécial sur Shanghai sur France 2 ce 15 octobre > Place, ce soir, à un nouvel épisode inédit de l’émission Envoyé Spécial sur France 2. Avant de partir au loin vers Shanghai, Envoyé Spécial se penche sur les cas des assignés à résidence.

Au vu des évènements récents qui se sont déroulés sur le territoire Français, Envoyé Spécial se tourne vers ceux qui sont assignés à résidence.

Leur état est alors compliqué ; en France, ce sont huit étrangers qui sont condamnés pour des faits de terrorisme ou soupçonnés d’appel au Djihad, et ils sont alors assignés à résidence dans différents villages.

Alors qu’ils devraient être expulsés car jugés d’une interdiction définitive du territoire, la Cour Européenne des droits de l’homme interdit à l’État de les renvoyer dans leur pays d’origine.

Pour certains, la situation s’éternise et cela fait parfois plus de dix ans que la situation reste inchangée.

Envoyé Spécial sur Shanghai est à regarder dès 20 heures 55 sur France 2, ce jeudi 15 octobre 2015.

Après ce premier reportage, Envoyé Spécial se tourne vers Shanghai, là où doit se trouver les meilleurs élèves du monde. En effet, Shanghai occupe la première place d’un classement PISA ; un programme international comparant les résultats des écoliers du monde entier, et possède des notes d’excellence.

Ici règne une discipline de fer, un rythme bien plus soutenu et un enseignement principalement axé sur les sciences et les mathématiques ; les différents établissements scolaires préparent les élèves à réussir dans les meilleures universités du monde, mais à quel prix ?

La principale cause de mortalité chez les 15-24 ans est le suicide et des écoles privées font leurs apparitions, en proposant un modèle scolaire très proche de l’occident.

