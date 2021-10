Zone Interdite sur les gitans et leur loi sur M6

Zone Interdite sur les gitans et leur loi ce 11 octobre sur M6 > Pour cette nouvelle soirée de documentaire sur M6, l’émission Zone Interdite se penche sur les quelques gitans présents en France, qui ne vivent que par leur propre loi.

En France, Roms, Manouches ou encore Sintis, sont plus de 300 000 à vivre sur le territoire.

Protégeant jalousement leurs traditions, les gitans vivent avec leur propre loi, que le reste de la population ne comprend pas forcément.

Si un problème se présente entre gitans, c’est devant leurs propres tribunaux qu’ils se présentent et règlent leurs comptes, selon un code d’honneur.

Zone Interdite sur les gitans et leur loi ce 11 octobre sur M6

Ce code d’honneur, ils le suivent depuis des millénaires désormais, dans une Kris Romani, une cour de justice gitane.

Zone Interdite sur les gitans et leur loi est à regarder ce dimanche 11 octobre 2015, dès 20 heures 55 sur M6 à la télévision.

Pour tous les clans, le mariage est l’affaire de toute une vie et selon les traditions, il faut enlever la future mariée, ou négocier financièrement sa main ; dans tous les cas, les fêtes sont extravagantes et les cadeaux parfois incroyables.

Tandis que les époux sont généralement jeunes, la majorité des filles ambitionnent de devenir des femmes au foyer irréprochables, pour combler leur mari. Si les plus beaux jours ont leurs traditions, les deuils aussi et ils possèdent des règles auxquelles on ne déroge pas, tout en s’accompagnant de rituels différents selon les clans.

