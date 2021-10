WRC signe le meilleur chrono sur PS4 et Xbox One

WRC 5 signe le meilleur chrono sur PS4 et Xbox One > Attendu par de nombreux aficionados de la discipline, le rallye revient au sommet de son art sur les consoles dernières générations, après quelques années d’absences.

Si les joueurs ont pu s’adonner aux différents plaisirs du rallye grâce à quelques jeux comme les Dirt de Codemasters sur PS3 et Xbox 360, force est de constater que le rallye était plutôt aux abonnés absents sur PS4 et Xbox One, depuis la sortie respective de ces dernières.

Il aura finalement fallu attendre l’année 2015 pour goûter, enfin, aux premiers jeux-vidéo de rallye sur consoles de salons ; histoire d’attendre Sebastien Loeb Rally Evo (2016), les joueurs peuvent patienter avec le retour en force d’une licence phare de la discipline, WRC.

L’histoire de cette licence commençait en 2001 et dès les premiers épisodes, les notes de la presse vidéo-ludique parvenaient à être unanimes ; l’on possédait alors un jeu très bon, dont les quelques défauts seront gommés au fil des ans.

WRC 5 signe le meilleur chrono sur PS4 et Xbox One

Tandis que les premiers épisodes se nommaient WRC, le tournant effectué lors de la saison 2010 du rallye donna aux joueurs une occasion unique de poursuivre les championnats de rallye à travers le monde, grâce à WRC : FIA World Rally Championship.

Avec le soutien de Sebastien Loeb ; l’historique pilote de rallye, les développeurs de Milestone possédaient l’avantage du terrain, et livraient bien souvent des copies presque parfaite de ce que l’on pouvait voir à la télévision.

Depuis 2010, il sortait un épisode de WRC : FIA World Rallye Championship par an, de quoi alimenter les besoins des fans, à l’image de ce que l’on trouve avec la Formule 1. Malheureusement, lors de l’année 2014, point de WRC en vue et un manque se faisait sentir. En prenant une année supplémentaire pour concevoir le nouveau WRC 5 afin de le rendre disponible sur PS4 et Xbox One, les nouveaux développeurs que sont Kylotonn Games avaient toutes les cartes en main pour s’imposer, une fois encore, comme la référence incontournable du rallye sur consoles.

Le résultat ? Une nouvelle expérience à ne manquer sous aucun prétexte. Si l’on pensait que l’absence d’expérience dans les jeux de courses nuirait à la qualité, il n’en est rien. Dans ses rangs, Kylotonn Games compte de nombreux passionnés du genre, et cela s’en ressent. Grâce à un épisode ; certes plus permissif, mais s’offrant une seconde jeunesse après le décevant WRC 4 de Milestone, WRC 5 offre une nervosité appréciable, tout en affichant une agréable sensation de vitesse pour un contenu assez étoffé.

Qu’on se le dise, WRC 5 parvient à redonner ses lettres de noblesse à un genre en perdition depuis l’épisode de 2013 ; un ton en dessous que les standards actuels graphiquement, WRC 5 s’en sort toutefois avec les honneurs et nous gratifie d’un reboot plus nerveux que jamais ; jouissif.

Partager : Twitter

Facebook