À l’Élysée un temps de Président à revoir sur France 3

À l'Élysée un temps de Président ce 28 septembre sur France 3

Cette nouvelle soirée sur France 3 est marquée par un documentaire exceptionnel sur les coulisses de la Présidence de la République ; de quoi mieux comprendre le déroulement des évènements.

Du mois d’août 2014 jusqu’au mois de février 2015, les caméras d’Yves Jeuland ont suivi les coulisses de la présidence de la République.

L’été dernier déjà, le réalisateur suivait François Hollande sur l’île de Sein dans le cadre des commémorations des 70 années de la Libération.

Son discours fut prononcé sous un véritable déluge, puis les caméras ont vécu le remaniement ministériel, la nomination d’Emmanuel Macron à Bercy, ainsi que la parution du livre de Valérie Trierweiler.

Dans l’entourage, deux hommes du Président sont incontournables, Gaspard Gantzer et Jean-Pierre Jouyet. Ces deux hommes sont, respectivement, conseiller en communication et secrétaire général et ami de longue date de François Hollande.

Vous pouvez alors regarder À l’Élysée un temps de Président ce lundi 28 septembre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3.

La vie suit son chemin à l’Élysée, entre remises de décorations, différentes interviews et garde républicaine. Au début de l’année 2015, la France est confrontée à l’horreur des attentats.

Le Président de la République accueille alors des dizaines de hauts responsables étrangers venus participer à la manifestation qui avait lieu le 11 janvier dernier.

