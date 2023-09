C’est votre vie sur France Gall à revoir sur France 2

C’est votre vie sur France Gall ce 26 septembre sur France 2 > La nouvelle émission de France 2 ; C’est votre vie, fête déjà son sixième numéro. Pour l’occasion, l’on retrouve l’histoire de la carrière d’un emblème de la chanson Française, France Gall.

Ainsi, pour ce sixième numéro de C’est votre vie, Stéphane Bern revient sur la carrière de son invitée, qui n’est autre que France Gall.

Cette artiste aux vingt millions d’albums vendus revient sur le devant de la scène, grâce à la comédie musicale Résiste.

Ce spectacle, qui s’articule sur ses plus belles chansons écrites par Michel Berger, est à l’affiche du Palais des sports à Paris, à partir du 4 novembre, puis en tournée dans toute la France, dès le 9 janvier 2016.

Pour cette soirée d’exception, ses amis et des artistes issus de toutes les générations se sont rassemblés pour préparer de belles surprises à France Gall.

Il vous est possible de regarder C’est votre vie sur France Gall ce samedi 26 septembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

Présents à ses côtés, l’on retrouve de nombreuses célébrités, ainsi que la troupe de la comédie musicale que nous avons évoquée. Placée sous le signe de la tendresse et de l’émotion, la soirée est rythmée par la diffusion de vidéos sur les plus belles chansons de sa carrière, et sont commentées par lton John, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, Mika et Yann Arthus-Bertrand.

L’occasion est alors parfaite de retrouver les classiques comme «Elle l’a Ella», «Résiste», «Musique», «Si maman si», «Il jouait du piano debout», «Babacar», «Poupée de cire, poupée de son», ou encore «Evidemment».

