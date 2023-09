The Voice Kids à revoir sur TF1

The Voice Kids ce 25 septembre sur TF1 > Après le réel succès de la première édition de The Voice Kids l’an passé, c’est tout naturellement que TF1 redirige son émission pour une saison supplémentaire, remplie de nouveaux talents.

Pour fêter dignement sa rentrée, The Voice Kids nous propose un jury de choix, composé de Jenifer, Louis Bertignac et d’une grande nouveauté, puisque l’on note l’arrivée de Patrick Fiori.

Les trois coachs ; plus motivés que jamais, vont offrir leur savoir-faire aux jeunes talents qui se présentent ce soir, des enfants de 6 à 15 ans, qui vont se confronter au verdict des fauteuils rouges.

Dans son déroulement, The Voice Kids suit le même chemin que sa version adulte ; une fois sélectionnés, les différents chanteurs se retrouveront dans les battles puis se dirigeront vers la grande finale, en direct.

The Voice Kids ce 25 septembre sur TF1

Pour les trois juges ; tous parents, c’est avec tendresse qu’ils vont composer leur équipe, mais surtout la guider.

Vous pouvez regarder The Voice Kids ce vendredi 25 septembre 2015, dès 20 heures 55 sur TF1.

L’objectif des coachs reste également le même que dans The Voice, puisque chacun des jurés ne rêve que d’une chose, mené l’un de ses talents sur la plus haute marche do podium et ravir une victoire face à ses adversaires.

Avant le passage de chant, les enfants sont en compagnie de Karine Ferri qui tentera alors de les mettre en confiance, tandis que Nikos Aliagas recueillera leurs impressions tout de suite après le passage sur le plateau.

J’aime ça : J’aime chargement…