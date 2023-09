Des Racines et des Ailes de la Champagne aux Ardennes à revoir sur France 3

Des Racines et des Ailes de la Champagne aux Ardennes ce 23 septembre sur France 3 > C’est un nouveau numéro inédit auquel nous avons droit ce soir ; Des Racines et des Ailes prend la direction de la Champagne, et nous fait voyager ensuite jusqu’aux Ardennes.

Ce sont des géologues de l’université de Reims ; Christophe Larroque et Gilles Fronteau, qui proposent, ce soir, de survoler la région du Nord-Est de la France qui est composée de quatre départements, la Haute-Marne, l’Aube, la Marne et les Ardennes.

L’occasion est alors parfaite de pénétrer au cœur des vignobles étant inscrits au Patrimoine de l’UNESCO depuis 2015, et d’y découvrir des étendues d’eau, comme les lacs-réservoirs de la Forêt d’Orient.

D’abord conçu pour éviter les crues de la Seine en maintenant son niveau stable, cet espace composé de milliers d’hectares est devenu un Parc naturel prisé de la région, où se développe tout un écosystème.

Des Racines et des Ailes de la Champagne aux Ardennes ce 23 septembre sur France 3

Après cette première partie de l’émission, le voyage se poursuit et l’on prend la direction de Reims, où nous attend un monument historique.

Il est possible de regarder Des Racines et des Ailes de la Champagne aux Ardennes ce mercredi 23 septembre 2015, à partir de 20 heures 50 sur France 3.

La cathédrale Notre-Dame de Reims est un véritable chef-d’œuvre de l’architecture gothique, où pas moins de 35 rois de France ont été couronnés. Bombardée durant la Première Guerre Mondiale, la cathédrale retrouve sa superbe en 1938, après 19 longues années de travaux et de restaurations.

Dans la région, l’on retrouve aussi un autre trésor, la Place Ducale de Charleville-Mézières, qui fut construite en 1606 par Clément Métezeau, le frère du créateur de la Place des Vosges, à Paris.

J’aime ça : J’aime chargement…