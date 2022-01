Sauvons nos trésors à voir sur Internet et sur France 2

Sauvons nos trésors ce 19 septembre sur France 2 > C’est une soirée exceptionnelle à laquelle nous avons droit, ce soir, sur France 2. Dans une émission ; Sauvons nos trésors, en direct, l’animateur Stéphane Bern pousse les téléspectateurs à se mobiliser pour la bonne cause.

Habitué à nous livrer les secrets de l’histoire dans son émission Secrets d’Histoire, Stéphane Bern endosse le rôle de sauveur pour cette nouvelle soirée sur France 2.

En direct depuis l’Élysée puis l’Hôtel de la Marine ; qui sont deux lieux très prisés, Stéphane Bern célèbre les journées du patrimoine.

L’occasion est alors bonne pour le service public de sensibiliser le public à la sauvegarde des sites désormais tombés dans l’oubli, qui peuvent être totalement inconnus, mais très riches, d’un passé et d’une architecture glorieuse.

Sauvons nos trésors ce 19 septembre sur France 2

Que se soient des châteaux, des fortifications, des chapelles, des églises ou des simples granges, tous ces bâtiments sont aujourd’hui menacés de disparition, et emporteront avec eux, de larges pages de notre histoire.

Sachez qu’il vous est possible de regarder Sauvons nos trésors ce samedi 19 septembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur France 2.

Plusieurs dizaines de personnes se battent et se dépensent pour sauver ces monuments du délabrement et de la ruine. Neuf de ses trésors ; chacun est parrainé par une célébrité, sont présentés ce soir et les téléspectateurs sont appelés à voter pour désigner les trois édifices qui bénéficieront d’une bourse de 10 000 euros pour assurer leur survie.

Dans le même temps, le monument ayant récolté le plus de votes verra sa bourse de 10 000 euros, doublée par France 2.

