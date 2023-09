Scènes de ménages enfin en vacances sur M6

Scènes de ménages enfin en vacances ce 15 septembre sur M6 > Le moment était très attendu, et il arrive ce soir sur M6. Pour cette soirée d’humour, les couples de scènes de ménages partent en vacances, bien que ces dernières ne soient pas de tout repos.

Après une folle année de mesquinerie en tous genres, l’épreuve des valises est passée et quelques heures, seulement, séparent nos couples préférés de la plage.

Pour cette émission déjà culte, coups de soleil et coups de gueule sont au centre des attentions, et l’ennui n’est pas prêt de se montrer.

Marion et Cédric prennent la direction du Maroc dans un hôtel-club où ils vont enfin réaliser qu’ils ne sont plus aussi jeunes qu’ils le croyaient, ne leur en déplaise.

Scènes de ménages enfin en vacances ce 15 septembre sur M6

Pour Liliane et José, c’est des expériences nouvelles auxquelles ils aspirent avec leurs voisins ; joués par Adriana Karembeu et François Vincentelli, qui les accueillent dans leur villa au bord de la mer.

Scènes de ménages enfin en vacances est à voir ce mardi 15 septembre 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

De leur côté, Emma, Fabien et la petite Chloé désirent s’offrir du repos et des moments intimes dans la maison des parents de Fabien, joués cette fois-ci par Dominique Lavanant et Jean-Luc Bideau, tandis que pour Huguette et Raymond, c’est avec bonheur qu’ils retrouvent leur emplacement au camping de Plestin-les-Grèves.

Enfin, le nouveau couple a aussi répondu présent et Camille et Philippe s’apprêtent à passer l’épreuve des premières vacances ensemble, pour le meilleur et pour le pire.

J’aime ça : J’aime chargement…