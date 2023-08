Le grand concours des enfants sur TF1 ce 29 août > TF1 nous propose, ce soir, un dérivé de son émission fétiche de culture, le grand concours des animateurs. Pour l’occasion, l’émission se nomme le grand concours des enfants.

Alors que Carole Rousseau est toujours aux commandes de la soirée, c’est un évènement exceptionnel qu’elle nous propose.

Pour la première fois, ce sont de jeunes collégiens d’une douzaine d’années qui sont rassemblés sur le plateau et qui viennent de toute la France.

Julia, Cloé, Laurent et Samuel des Bouches-du-Rhône, Alliya de Saône-et-Loire, Léa du Val-d’Oise, Léna d’Indre-et-Loire, Manon de l’Hérault, Alice de l’Aisne, Élise et Douglas des Alpes-Maritimes, Loreleï, Laurine et Mathilde des Yvelines, Emy du Puy-de-Dôme, Hugo de la Creuse, Célio de Haute-Saône, Paul de Moselle, Matteo de Charente, Miguel des Pyrénées-Orientales, Louis de la Somme, Eliott des Hauts-de-Seine, Amaury du Bas-Rhin et Clément de Seine-et-Marne se présentent dans l’espoir de s’imposer ce soir.



Malgré leur jeune âge, ces garçons et ces filles possèdent tous et toutes des connaissances et du caractère.

Le grand concours des enfants est à voir sur TF1, dès 20 heures 55 ce samedi 29 août 2015.

Plus entraînés que jamais, ils se prêtent au jeu des question de Carole Rousseau pour tenter de remporter ce grand concours inédit et décrocher un voyage à Londres, sur les traces de Harry Potter, le magicien le plus connu de ces dernières années.

Au terme de la soirée, de trois manches, et après des centaines de questions posées, il n’en restera plus qu’un, le grand vainqueur ce ce grand concours des enfants.

