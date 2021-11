Capital sur le business sur sable sur M6

Capital sur le business sur sable ce 16 août sur M6 > L’été toujours présent, M6 continu sa programmation d’un nouveau numéro de Capital chaque dimanche ; pour cette nouvelle soirée d’enquêtes de vacances, Capital se tourne vers le business sur sable.

Pour beaucoup de vacanciers, profiter au maximum des plaisirs de la plage est l’objectif numéro un ; si l’accès à la plage est gratuit, la journée de farniente pourra très vite coûter cher.

Pour débuter la soirée, nous nous tournons vers les clubs de plage. Chaque année, ils accueillent plus d’un million d’enfants de trois à douze ans et mettent en avant les jeux et le sport entre copains ; une attraction pour les enfants et un soulagement pour les parents, qui peuvent alors vaquer à leurs occupations.

Si tout semble être décontracté, il se cache pourtant un véritable business derrière ces clubs de plage. Ce marché très porteur est disputé par des géants comme le Club Mickey, mais également par de nouveaux indépendants, distribuant des cadeaux à la fin de la journée.

Capital sur le business sur sable ce 16 août sur M6

Après un reportage sur la guerre des parkings, Capital se penche sur les food truck qui envahissent les plages à l’approche des beaux jours.

Capital sur le business sur sable est à regarder ce dimanche 16 août 2015, à partir de 20 heures 55 sur M6.

Souvent installés sur le bord des plages avec leurs pizzas, salades ou hamburgers, ils proposent une véritable alternative aux sandwichs et aux différents restaurants hors de prix. Mais comment parviennent-ils à récupérer les meilleurs places pour attirer le regard du client, tout en évitant de vexer les restaurateurs alentours, qui voient leur arrivée d’un mauvais œil ?

Enfin, Capital nous transporte jusqu’en Croatie, qui se targue d’être le nouvel Ibiza. Situé à seulement deux heures de Paris, ce pays de l’Est bénéficie d’un ensoleillement exceptionnel et de paysages à couper le souffle. Parmi les nombreux secrets du succès de la Croatie, des prix défiants toute concurrence.

Partager : Twitter

Facebook