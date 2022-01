Zone Interdite sur l’île de Ré sur M6 et en replay Internet

Zone Interdite sur l’île de Ré sur M6 ce 11 août > Habituée désormais à prendre l’antenne chaque mardi de l’été, l’émission Zone Interdite ; présentée par Wendy Bouchard, se penche en détail sur l’île de Ré, le paradis des familles et des people.

L’île de Ré compte environ 18 000 habitants hors saison, mais voit ce chiffre multiplié par dix lorsque les beaux jours arrivent, avec des pointes qui se situent parfois à plus de 200 000 habitants lors du mois de juillet et d’août.

L’on retrouve d’un côté, des personnalités comme Fabrice Luchini, Gérard Hernandez, ou encore Lionel Jospin, et de l’autre, un tourisme de masse qui s’est développé au fil des années, avec des campings et des kilomètres de pistes cyclables.

L’été, tout ce monde parvient à cohabiter sans difficulté, mais ce paradis n’est pourtant pas aussi tranquille qu’il en a l’air.

Nous suivons donc deux jeunes pompiers volontaires venus du Nord de la France, et ils vont découvrir l’île et ses accidents de vélo très fréquents et parfois graves.

L’émission Zone Interdite sur l’île de Ré est à voir sur M6 à partir de 20 heures 55, ce mardi 11 août 2015.

Sur le port de Saint-Martin-de-Ré, la famille Cathala s’est offerte une grande réputation dans la crème glacée, tandis que Kamel, qui vient de débarquer sur l’île, n’a qu’une seule idée en tête ; racheter des boulangeries et parvenir à se faire accepter par les habitants de l’île.

Séduits par le charme de l’île de Ré, beaucoup de vacanciers investissent dans des maisons secondaires, mais le revers de la médaille se fait sentir. Certains habitants sont devenus riches malgré eux à cause de l’envolée des prix de l’immobilier et se retrouvent désormais contraints de payer l’ISF, pour quelques hectares de vignes et de champs.

