L’histoire incroyable d’une guérison miracle grâce à la méditation

Après la lecture de cet article, vous n’allez plus regarder la méditation du même oeil! Incroyable mais vrai, vous allez découvrir le pouvoir mystérieux de cette pratique qui est de plus en plus en vogue.

La méditation est un moment exceptionnel où l’esprit et le corps se connectent dans une forme de sphère de paix intérieure. Ce que l’on ne connaissait pas jusque-là est l’impact de l’esprit sur le corps.

Un nouveau livre intitulé « La méditation m’a sauvé » permet de dévoiler cet aspect mystérieux de la méditation. Racontant l’histoire d’un moine tibétain, ce livre conduit le lecteur à se poser plusieurs questions sur la capacité de l’esprit humain et rend compte que l’ampleur de son effet sur notre corps.

Ce livre retrace le calvaire de Phakyab Rinpoché, un moine tibétain d’une quarantaine d’années qui s’est confié à Sofia Stril-Rever, présentée comme indianiste, écrivain et biographe du dalaï-lama, qui enseigne la méditation et le mantra yoga.

Pour vous faire rapidement un résumer, il s’agit de l’histoire d’un homme qui souffre d’une « nécrose destructrice » à la cheville droite née de l’impact des tortures. Pris en charge gratuitement à New York, à l’hôpital Bellevue, dans le cadre du programme des survivants de la torture, le moine tibétain fait le choix de stopper les soins. Il fait ce choix alors qu’il doit être rapidement amputé pour éviter une infection qui lui serait fatale et q’une tuberculose osseuse ronge ses vertèbres.

Son choix a été conforté par une lettre du dalaï-lama qui lui avait écrit: « Pourquoi cherches-tu la guérison à l’extérieur de toi ? Tu as en toi la sagesse qui donne la force de guérir. Une fois guéri, tu enseigneras au monde comment guérir. »

Après trois années de méditation, le moine a été guéri. Une guérison qui a laissé les médecins sans voix. Ne pouvant être expliquée, la méditation a fait un miracle!

