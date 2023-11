Apple Store de Lille: rendez-vous à 10h le 15 novembre

Bonne nouvelle pour les fans de la marque Apple et qui n’en pouvaient plus d’attendre. L’Apple Store de Lille va enfin ouvrir ses portes, l’événement aura lieu le samedi 15 novembre 2014 à précisément 10h.

Désormais, Lille aura son Apple Store!! En effet, la page officielle de l’Apple Store de Lille, a fait part d’une information attendue depuis des semaines, il s’agit de la date d’inauguration de l’Apple Store de Lille qui est situé rue Faidherbe à la place d’une grande pharmacie de centre-ville. Ainsi, la marque à la pomme vous donne rendez-vous le samedi 15 novembre. Le dix-huitième Apple Store de France ouvrira ses portes à 10h précise. Une nouvelle qui devrait réjouir également les fans Belges qui n’ont pas d’Apple Store mais une ouverture est prévu par la marque en 2015.

Comme à son habitude Apple attire l’attention des fans quelques jours à l’avance afin de créer un grand événement et ainsi pouvoir admirer les queues qui se forment à chaque ouverture ou encore événement. L’Apple Store de Lille sera sur deux niveaux et comptera un peu plus de 1 000 m² de surface de vente. L’Apple Store de Lille proposera un service de Wi-Fi gratuit et les conseillers seront disponibles pour toute personne qui possède un appareil de la marque ou qui souhaite en acheté un.

