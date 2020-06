Kendji Girac, le meilleur parmi les gagnants de The Voice

Très bonne nouvelle pour Kendji Girac qui fait ses débuts dans la cour des grands. Le chanteur qui a été révélé par The Voice a réalisé le record de ventes d’un artiste issu du télé-crochet de TF1 grâce à la réussite de son premier album.

On récolte ce que l’on sème, Kendji Girac peut vous le certifier. Le travail et la persévérance de ce chanteur révélé par The Voice le propulsent au sommet en l’espace de sept semaines.

Son premier album est incontestablement un succès et les chiffres de ventes le prouvent! Le petit protégé de Mika a écoulé 185 000 exemplaires de ce nouvel album. Un chiffre qui devance nettement ceux des autres gagnants de The Voice. Comme le précise le site PureCharts, Kendji aurait dépassé Luc Arbogast avec ses 164 000 copies d’albums d’Odysseus en 2012. Ce nombre de ventes prouve également que le public du télé-crochet de TF1 a fait le bon choix en désignant Kendji Girac, vainqueur de la dernière saison.

Cette semaine encore, Kendji Girac est en tête des ventes le groupe irlandais U2. Alors que son premier single Color Gitano lui avait offert un grand succès, le deuxième intitulé Andalouse vient amplifier cela. En somme, le beau brun aux origines gitanes dépasse amplement la barre des 200 000 unités entre son album, les téléchargements et ses deux singles.

