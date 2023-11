Un deuxième enfant pour Kim Kardashian, déjà en route?

Kim Kardashian et Kanye West voudraient un deuxième enfant après la petite North. La petite princesse devrait bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur.

Des envies d’agrandir davantage la famille?! Kim Kardashian et Kanye West en ont depuis qu’ils ont pris plaisir à être parents. En effet, Kim Kardashian n’a jamais caché son désir de fonder une famille et surtout d’avoir beaucoup d’enfants. Il semblerait que son mari et elle veulent devenir parents une nouvelle fois après North qui est l’enfant de célébrités le plus gâté de l’univers people.

Si un styliste personnel et une bague en diamant ont été offert à North, qu’est ce que feraient Kim et Kanye pour le deuxième enfant? On le saurait bien assez tôt puisqu’il semblerait que la star de télé-réalité soit déjà passée à l’action.

Lors d’une interview avec Pixiwoo, la fille de Kris Jenner a laissé échapper une information qui pourrait être considérée comme une preuve de sa deuxième grosse. En effet, interrogée sur le style qu’elle avait adopté pendant sa grossesse, Kim a confié simplement qu’elle portait son linge avec des tailles au-dessus mais que cette fois-ci elle hésite à faire de même. Le « cette fois-ci » veut en principe tout dire!

J’aime ça : J’aime chargement…