Robert Pattinson accro à sa belle, la suivrait n’importe où

Robert Pattinson est très heureux avec FKA twigs, de son vrai nom Tahliah Debrett Barnett. Il le serait tellement qu’il devient accro à cette chanteuse de 26 ans et serait même capable de plier bagage pour rentrer chez lui à Londres où vit sa belle.

Robert Pattinson ne veut plus avoir à revivre son histoire avec Kristen Stewart. Il compte tout faire pour que ça marche avec sa nouvelle copine , la chanteuse FKA twigs et irait même jusqu’à la suivre à Londres. Eh oui!! Robert Pattinson se sentirait tellement bien avec la chanteuse qu’il envisage de tout faire pour que cette relation dure. Les deux amoureux auraient été vus ensemble à Bruxelles et à Cologne. Il semblerait qu’ils ne se préoccupent plus trop de la discrétion.

D’ailleurs, la chanteuse de 26 ans, qui ne voulait pas parler de sa relation au début, a confié dans Métro que tout allait « pour le mieux » entre eux en ce moment. Quant à la star de Twilight, il a récemment confié vouloir changer de milieu et passer de Los Angeles à Londres. Une envie de changement liée , selon ses amis, à sa nouvelle petite chérie. Elle serait à l’origine de cette décision si l’on en croît une source qui s’est confiée au magazine Grazia.

