Cancer de l’ovaire: les vertus du thé noir au citron

D’après une récente étude scientifique anglaise, il suffit de boire deux thés noirs au citron par jour pour lutter contre le cancer de l’ovaire

Une récente analyse anglaise met en évidence le bienfait de la consommation du thé noir au citron. Publiée dans la revue médicale American Journal of Clinical Nutrition, l’étude précise que la consommation de deux thés noirs au citron par jour diminuerait de 30% les risques de développer un cancer de l’ovaire.

C’est grâce aux flavonols et flavanones, deux types d’antioxydants, que ce thé a des capacités anticancéreuses . Ces deux antioxydants agissent comme un bouclier contre les radicaux libres qui sont responsables de la destruction des cellules.

Pour constater cet effet positif de la consommation de thé sur la prévention du cancer de l’ovaire, les scientifiques de l’Université d’East Anglia ont analysé les données médicales et les habitudes alimentaires de 200 000 femmes suivies pendant 30 ans dont 723 cancers ayant eu un cancer de l’ovaire.

Les chercheurs, qui ont remarqué que le cancer avait pour origine des facteurs environnementaux comme l’alcool, le tabac et l’alimentation, recommandent une alimentation riche en flavonols comme le thé noir, le vin rouge, les pommes, et le raisin et riche en flavanones présents dans les agrumes et les jus de fruits.

