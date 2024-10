Grippe: la campagne de vaccination jusqu’au 31 décembre

La campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a débuté vendredi et se prolongera jusqu’au 31 janvier. Alors, chacun doit se vacciner contre cette maladie.

Le slogan de la nouvelle campagne de vaccination contre la grippe saisonnière est « La grippe ce n’est pas rien, alors je fais le vaccin« . Une phrase qui inciterait toutes les personnes à se vacciner surtout les individus de plus de 65 ans, les femmes enceintes et les personnes atteintes de certaines maladies chroniques (asthme, diabète, insuffisance cardiaque…). Se prolongeant jusqu’à la fin du mois de décembre, il ne sera jamais trop tard de se vacciner.

Cette compagne a surtout pour objectif de sensibiliser une nouvelle fois les personnes aux vaccins car le recours à la vaccination est de plus en plus en baisse. Une baisse nettement remarquée alors que cette méthode de protection est très efficace et bien supportée par les corps les plus fragiles.

Rappelons que la Caisse nationale d’assurance maladie, prend en charge à 100% le vaccin des personnes les plus vulnérables soient les personnes de 65 ans et plus, les femmes enceintes, adulte comme enfant souffrant de maladies chroniques comme l’asthme, la BPCO, le diabète ou l’insuffisance cardiaque, les individus ayant un IMC supérieur à 40 et les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite à tout âge.

