Arthrose quand tu nous tiens !

Saviez-vous que l’arthrose est un fléau qui touche de plus en plus de personnes en France? Pensez-vous bien connaître la maladie? Quelle est la solution de cet handicap? On vous en dit plus…

Depuis fort longtemps, on ne parle que de la maladie de l’arthrose qui n’épargne presque plus personne surtout à un âge avancé. Hommes et femmes sont touchés par cette maladie chronique qui se manifeste généralement après 40 ans. Selon les derniers calculs, ce ne sont pas moins de dix millions de Français qui en sont victime.

D’après les observations, l’arthrose ne touche pas les hommes et les femmes aux mêmes endroits. Les femmes en souffrent généralement au niveau des mains et des genoux. Les hommes par contre sont touchés au niveau des hanches. Il s’agit d’un handicap au quotidien!

Le Professeur François Rannou, rhumatologue à l’hôpital Cochin explique que l’arthrose est une « maladie multifactorielle ». Selon lui, elle est « un peu génétique, un peu métabolique, lié aux traumatismes, lié à l’âge ». Le Professeur François Rannou précise que le seul remède contre l’arthrose est les anti-douleurs ou encore les anti-inflammatoires. Il souligne que la prothèse, qui permet de remplacer les articulations aux cartilages détruits, est la dernière solution adoptée par les médecins.

