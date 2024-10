Amsterdam: ouverture d’un zoo à microbes !

C’est une première! Après les animaux, les microbes!! Le premier zoo à microbes a ouvert ses portes à Amsterdam.

L’originalité, c’est l’objectif de tous et même des zoos. Les zoos que nous connaissons, c’est du passé! L’avenir nous réserve un nouveau style de zoo, le zoo à microbes. En effet, le premier zoo interactif sur les microbes a ouvert ses portes la semaine dernière à Amsterdam. Baptisé Micropia, ce zoo vous invite à découvrir des milliers de microbes.

Cette idée de créer un zoo original et totalement différent de ce qu’on a connu jusqu’à aujourd’hui, ne date pas de cette année ni l’année passée! Elle est venue subitement il y a douze ans dans l’esprit de Haig Balian qui est le dirigeant du zoo royal Artis à Amsterdam. Haig Balian a expliqué à l’AFP qu’il a jugé bon de faire découvrir la micro-nature alors que les autres zoos n’exposent qu’un seul aspect de la nature.

Afin d’aboutir, ce projet aurait coûté environ 10 millions d’euros au dirigeant du zoo royal Artis. Le zoo ressemble à un laboratoire géant! Une partie a été aménagée comme un laboratoire avec plusieurs rangées de microscopes reliés à des écrans géants et l’autre partie est réellement un laboratoire exposant les méthodes de culture des microbes.

Et surprise!!! Le virus Ebola est là. Un détail qui ne devrait pas réjouir les visiteurs vu les conséquences actuelles de ce virus qui tue de plus en plus de personnes en Afrique de l’Ouest

