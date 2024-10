Un cinquième des Français ne se réchauffent pas comme il se doit

Le rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) a été publié hier matin et le constat est alarmant! 20 % de la population seraient en situation de précarité énergétique.

Ce matin le rapport de l’Observatoire national de la précarité énergétique (ONPE) a fait état d’un nombre colossal de personnes ayant des difficultés à se chauffer ou ayant des difficultés avec leurs factures énergétiques.

Cette nouvelle n’est pas la seule mauvaise nouvelle de la journée puisque ce même rapport indique que le nombre de ménages en situation de précarité énergétique dans leur logement serait en nette hausse. En effet, les experts estiment ce nombre était de 3,8 millions de ménages et qu’il est à présent de 5,1 millions de ménages.

L’état de précarité était fixé par rapport à la part du budget allouée aux dépenses énergétiques. Comme le précise le président de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), Bruno Léchevin, si cette part dépassait les 10 % du budget global, alors on était considéré en état de précarité. Mais à présent d’autres indicateurs seront pris en compte comme la sensation de froid ( se priver pour économiser) et la superficie du logement.

